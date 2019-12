UBS: Globální ekonomika oživí ve druhé polovině 2020

Podle UBS Global Wealth Management by měl globální růst výrazněji oživit ve druhé polovině příštího roku případně v jeho posledním kvartále. Tou dobou by se měly projevit pozitivní dopady zmírnění napětí mezi USA a Čínou a také by se měly projevit efekty podpůrných opatření centrálních bank v podobě navyšování jejich bilancí, tištění peněz a snižování úrokových sazeb UBS uvádí, že US ekonomika nyní jeví známky zpomalení růstu, ale jeví se poměrně dobré šance na dosažení částečného dohody mezi USA a Čínou. Pokud k ní skutečně dojde, bude to dobrým základem pro pomalé oživování tempa jejího růstu.