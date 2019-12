Česko čeká další série demonstrací. Požadují demisi premiéra Babiše

Středeční zpráva o opětovném trestním stíhání Andreje Babiše vyvolala okamžitou reakci veřejnosti. Hned ten den se objevily termíny demonstrací, kde budou lidé požadovat premiérovu demisi. První je naplánovaná na úterý 10. prosince v Praze. Poté se uskuteční do konce roku ještě dvě demonstrace po celém Česku. A opět se očekává velké množství účastníků.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prozkoumal všechny spisové materiály a během toho zjistil několik nedostatků. Rozhodl se tedy zrušit rozhodnutí žalobce Jaroslava Šarocha a premiér Andrej Babiš je znovu trestně stíhán. "Máme toho dost," hlásí spolek Milion chvilek pro demokracii na svém webu. "Andrej Babiš si bere občany ČR jako rukojmí. Jeho problémy poškozují celou republiku. Trestně stíhaný člověk s obrovským střetem zájmů nemá v čele vlády co dělat," doplnil.

Spolek ohlásil další demonstraci, která se bude konat v úterý 10. prosince v 18 hodin. Původně se měli lidé sejít na Karlově náměstí. Kvůli obrovskému zájmu lidí ale organizátoři mítink nakonec přemístili na Václavské náměstí na stejný čas.

Známý je také hlavní cíl demonstrace. "Jasně odmítnout nepřijatelné a oslovit co nejširší veřejnost. Celá republika se musí dozvědět, jak Babišovy problémy poškozují každého z nás. Střet zájmů se dá přeložit jednoduše: Andrej Babiš krade z našeho společného pro sebe. Inkasuje, co mu nepatří. Platíme to my všichni. A ještě na to doplatíme. Taková sdělení musíme rozšířit co nejdál," napsal spolek na svém webu.