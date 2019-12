V Česku se objevila velmi silná droga, která může zabíjet.

V Praze se objevila velmi silná droga, která může zabíjet. Policisté varují, že jediná pilulka má tak vysokou koncentraci účinné látky, že je zázrak, když to člověk přežije. Na to doplatil i 20letý mladík, který přijel do Prahy oslavit maturitu. Na následky předávkování zemřel.

Otok mozku a plic, selhání jater a zástava srdce - tak často končí předávkování drogami. Policie varuje před velmi silnou extází.

"Na trhu se objevila extáze, která má mnohonásobně vyšší účinnost, proto požití takovéto tablety může mít pro tělo fatální následky," uvedla mluvčí policie Hana Křížová.

"Setkáváme se s tabletkami, které mají třeba osm procent účinné látky. Setkali jsme se s tabletami, které měly až čtyřicet. Tyto se pohybují při té horní hranici," zhodnotil kriminalista Jaromír Badin.

Počet úmrtí po požití drogy se stále zvyšuje. Jen v Praze je to minimálně deset případů za poslední rok.