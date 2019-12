Německo nabízí zajímavé možnosti uplatnění na trhu práce…

S německým jazykem přichází do styku řada zaměstnanců

Narůstá počet zaměstnanců, kteří se setkávají s německým jazykem v práci, i když dosud němčinu v profesním ani soukromém životě nepotřebovali. Dnes je nemožné nemít dobrou znalost němčiny a přitom chodit na schůzky a reportovat výsledky do německých firemních centrál. Německý jazyk je nutností!

Novým trendem je také absolvovat video schůzku online např. po Skypu. Při ní se dá s pomocí specializovaných programů spustit připravená prezentace a odpovídat jen na otázky s ní spojené. Pro české pracovníky je to jednodušší cesta, když si mohou v cizím jazyce připravit materiály dopředu a nemusí vést celou konverzaci pouze v německém jazyce. Nehrozí tak, že dojde k nedorozuměním kvůli špatné výslovnosti.

Jaká úroveň německého jazyka vám bude stačit?

S vývojem zahraničního trhu a dalšími změnami ve spolupráci s německými firmami se mění rovněž i požadavky na jazykovou úroveň. Dosud jste si vystačili s nízkou úrovní A1 či A2, v lepším případě B1. To už dnes neplatí! Základní dorozumívací schopnost přestává stačit. Chcete-li se na pracovním trhu uplatnit na lepších pozicích, musíte ovládat němčinu na vyšší úrovni. Vhodné je i doplnění znalostí o konkrétní zaměření, např. IT, stavebnictví, zdravotnictví a právo. Ve větších firmách nabízí přímo kurzy německého jazyka, ty se pořádají jednou až dvakrát týdně. Zaměstnavatel vám však může také poskytnout úhradu intenzivních lekcí nebo individuální výuku na míru. Většinou na to využívá externí jazykové školy či lektory.

Naučte se dobře německy v co nejkratším čase

Kdo by se nechtěl naučit německy v co nejkratším čase a zároveň se umět perfektně dorozumět v Německu, Rakousku a dalších zemích? Myslíte si, že je to nemožné? Je to opravdu reálné, a to s pomocí intenzivní výuky německého jazyka. Kvalitní několikatýdenní jazykový kurz se zaměřením na vysokou komunikační úroveň vás může posunout ve vašich znalostech víc než několikaleté studium na střední či vysoké škole. Školní němčina opravdu nestačí, ve většině případů je bohužel velmi málo kladen důraz na komunikaci v cizí řeči. A to je chyba!

V českých školách je výuky němčiny zaměřená spíše na gramatiku

Je hodně studentů, kteří se učili němčinu např. osm let na gymnáziu a dokonce z ní maturovali. Nicméně ani poté nejsou schopni vést plynulou konverzaci s německy mluvícím člověkem, o odbornějším tématu ani nemluvě. Mnoho lidí se také během svého života zaměřovali spíše na angličtinu, což je škoda, protože němčina má mnohem větší potenciál, když vezmeme v potaz, že sousedíme s německy hovořícími zeměmi. Hodně lidí za svůj život získá nechuť k němčině díky nekvalitní výuce ve škole, většinu studentů totiž spíše odradí. Obecně jsou na českých školách velké nedostatky při výuce cizích jazyků. Problém spočívá v tom, že se učitelé zaměřují především na zvládnutí gramatiky, a tak nezbývá čas na komunikativní metody.

Zajímá vás němčina online a studium přes internet?

Pro aktuální videa o německém jazyce odebírejte kanál Orange Academy.

Vyplatí se to!

Autorka: Mgr. Iveta Damborská

Editorka: Zuzana Klímová