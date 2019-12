Generální stávka ochromila Francii. Lidé vyšli do ulic kvůli důchodové reformě

Francii zasáhla největší generální stávka za poslední roky. Po celé zemi se očekává na 250 demonstrací. Do ulic během dne vyjdou podle odhadů miliony protestujících. Vadí jim důchodové reformy, které plánuje prezident Emmanuel Macron. Francouzi omezili i provoz aerolinek. Zrušili také linku do Prahy.

Zaměstnanci ve školství, dopravě i zdravotnictví stávkují proti důchodovým reformám prezidenta Macrona. Kvůli nim se Francouzům sníží penze a odejdou do důchodu v pozdějším věku.

"Nejde o nějakou drobnost, přerostlo to veškeré únosné hranice. Oni v podstatě ohrožují náš penzijní systém. Když začnete pracovat ve francouzském školství, řeknou vám, že do důchodu půjdete v pětapadesáti. Po třiceti letech práce vám řeknou, že to bude mnohem později," stěžovala si ředitelka školy Sylviane Charlesová.

Stávka silně zasáhla i dopravu. Zaměstnanci drah přestali pracovat už ve středu večer. Kvůli protestům se ruší i lety. Ochromení se dotklo také pařížského metra. Pod metropolí jede pouhých pět linek z 16.

"Je pravda, že stávka dopravců je otravná a zdržuje lidi. Ale chápu, že jsou taky požadavky, které musí být vyslyšeny. Je škoda, že to muselo zajít až sem," zhodnotila pasažérka vlaku Sylvie Leonová.

K protestům se chce přidat i hnutí "žlutých vest". Také kvůli tomu na bezpečnost v ulicích Paříže dohlíželo šest tisíc policistů.

Demonstrace schválily odbory a podle průzkumu veřejného mínění s nimi souhlasí i francouzská veřejnost. Stávku podporuje téměř 70 procent Francouzů mezi osmnácti a pětatřiceti lety.