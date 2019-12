Hlavní centrální banky v prosinci sazby pravděpodobně nezmění

V prosinci čekáme ponechání sazeb beze změny u všech sledovaných centrálních bank. Nejblíže změny sazeb je dle nás nyní FED, když na začátku příštího roku čekáme ještě jedno snížení.



ČNB: V září i listopadu dopadlo hlasování v ČNB 5:2 ve prospěch stability sazeb. Podobný vývoj čekáme i v prosinci. Ačkoliv domácí ekonomika zůstává proinfační, protiinflační vývoj v eurozóně a značná rizika ve světové ekonomice potřebu zvýšit sazby tlumí. Navíc mzdový růst i inflace budou zpomalovat, což bude v následujících měsících a čtvrtletích snižovat potřebu sazby zvýšit. To je vidět i na aktuální prognóze ČNB, která sice obsahuje dvě zvýšení sazeb (do 1Q 2020), ale pak hned následuje dvojí snížení sazeb. Čekáme proto, že většina bankovní rady se nejen v prosinci, ale i příští rok přikloní k ponechání sazeb beze změny. Někteří členové budou ale pravděpodobně dál hlasovat pro zpřísnění měnové politiky.





ECB: Na prosincovém zasedání se poprvé představí C. Lagardeová v roli šéfky ECB. Změnu nastavení politiky nečekáme, ale mohlo by dojít k určitému nástinu její vize do budoucna. V poslední době se debata točí především kolem toho, zdali mají centrální banky přispívat k boji s klimatickou změnou. C. Lagardeová se již dříve nechala slyšel, že by ECB pod jejím vedením mohla nakupovat zelené bondy. Celkově ale půjde v rámci ECB o značně složitou debatu.





FED: Na prosincovém zasedání čekáme, že FED ponechá sazby stabilní. V tomto směru komunikují i jeho představitelé. Celkově ale vzhledem ke zpomalování americké ekonomiky a negativnímu vlivu obchodních válek čekáme, že v 1Q 2020 by ještě mohl FED k jednomu snížení sazeb přistoupit. To čekají i trhy, které jsou možná až nepochopitelně pro rozhodování americké centrání banky výrazně důležité. Na posledních třech zasedáních totiž snížil FED sazby pravděpodobně proto, že to čekaly trhy. Ačkoliv vliv měl i enormní tlak Trumpa a ekonomický vývoj.

BoE: Britská centrální banka také dle nás ponechá sazby beze změny. Nicméně na posledním zasedání hlasovali nečekaně dva členoné pro snížení sazeb, a proto se samozřejmě tato možnost nedá zcela vyloučit. Celkově ale čekáme, že většina představitelů bude hlasovat pro stabilitu sazeb a čekat, jak to bude vypadat s brexitem.Pokud by se situace postupně zlepšovala, mohlo by dojít ke zvýšení sazeb zhruba v polovině roku 2021.



Jiří Polanský, analytik České spořitelny