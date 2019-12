V ČR pracuje jen necelá polovina maminek dětí do 5 let, jejich nástup do zaměstnání brzdí zejména nedostatek míst v předškolních zařízeních

Možnost umístit děti na část dne do předškolního zařízení je předpokladem pro to, aby se maminky rychleji vracely do pracovního procesu. V současné době minimální nezaměstnanosti situace motivuje zaměstnavatele k nabídce vlastních řešení, přístup ale mění i stát. Uvažuje se zejména o znovuzřízení zařízení pro děti mladší 3 let.

Rychle do práce?

Česká republika má jednu z nejdelších mateřských a rodičovských dovolených na světě: celkem 236 týdnů. Současně ale také vykazuje v rámci EU jedny z nejvyšších negativních dopadů mateřství na uplatnění žen na trhu práce. Narození dítěte je spojeno s dlouhodobým přerušením kariéry, což se odráží na následných mzdách, a posléze i důchodech. Stát se také dobrovolně připravuje o velkou část pracovní síly.

Problém tkví zejména v tom, že stále mnoho maminek (nebo tatínků) zvažuje, zda se mu od dvouletého dítěte vyplatí odcházet do práce, když nemají jinou alternativu než placené hlídání nebo komerční školku. Šance umístit do dotované školky dítě mladší než 3 roky je prakticky nulová, a to nejen proto, že se zavedením povinné předškolní výchovy školky musejí přijímat především starší děti. V loňském roce mateřské školky odmítly přijmout podle údajů České školní inspekce každé třetí dítě, přičemž více třetina z nich byla mladší 3 let.

Školek přibývá

Pouze 44 % žen s dítětem ve věku do pěti let podle některých průzkumů pracuje. Nový systém čerpání rodičovského příspěvku sice nabízí rodinám vyšší míru flexibility, ale hlavními bariérami pro dřívější návrat do práce zůstávají nedostatečné kapacity zařízení pro péči o děti do tří let a malá nabídka kvalitních flexibilních úvazků.

Jak vyplývá ze statistik Ministerstva školství, počet mateřských škol se za posledních deset let zvýšil o desetinu a množství jejich tříd asi o čtvrtinu. Do školek nyní chodí 364 tisíc dětí. S navyšováním kapacity školek pomáhají i peníze z EU. „Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překročil významný mezník – bylo z něj už rozděleno více než 100 miliard korun. Do toho spadají i prostředky na rozšíření nebo vybudování 485 mateřských školek,“ říká Helena Miškovičová, ředitelka Sekce administrace programů IROP Centra pro regionální rozvoj ČR. „Dokonce se podařilo prostředky navýšit o více než 6 miliard korun, z toho připadá na mateřské školky 1,2 miliardy.“

Jak usnadnit návrat do práce

V některých krajích ale zůstává situace se školkami kritická. Obecně je možné říci, že hůře jsou na tom lidé v menších obcích, co do počtu je kromě Středočeského kraje největší nedostatek míst hlášený v Praze a v Brně. Firmy, které stojí o to, aby se jim ženy po mateřské pauze vracely rychleji do práce, tak zřizují vlastní školky nebo dětské kluby. Příkladem velmi netradičního řešení může být firemní školka Bosh, která vzhledem k směnnému provozu ve firmě nabízí zaměstnancům zajištění péče o jejich děti i přes noc.

„Nabídka firemních benefitů, které umožňují ženám lépe skloubit práci a péči o rodinu, je v současné době velmi aktuální téma. Firemní školky a dětské kluby umožňují pracujícím ženám mít děti nablízku a snižují časový stres spojený s dojížděním a vyzvedáváním dětí. Firemními školkami to ale nekončí – návrat do zaměstnání by ulehčila i širší nabídka částečných úvazků, větší flexibilizace práce nebo zavedení sdílených pracovních míst,“ uzavírá Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.