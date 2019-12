Předstihové indikátory v eurozóně se mírně zlepšují

Německo se podle předstihových indikátorů začíná pozvolna ožívat. Klíčová ale zůstává situace v Británii a otázka brexitu. Česká ekonomika rostla o 0,4 %. Centrální banky v prosinci pravděpodobně sazby nezmění.



Brexit: V Británii běží předvolební kampaň před volbami, které se budou konat 12.12. Konzervativní strana si drží relativně významný náskok a i vzhledem k programu Labour Party, který je v některých bodech vcelku radikální a značně levicový, pravděpodobně zvítězí. I tak je ale otázka, jak bude vypadat složení parlamentu po volbách a co to bude znamenat ohledně brexitu. Celkově se zdá, že Konzervativci budou mít dostatečnou většinu, aby Johnsonova dohoda prošla parlamentem. To pak může zrychlit německou ekonomiku a následně i celou eurozónu.



Obchodní války: Vyjednávání mezi USA a Čínou stále běží, ale výsledky jsou i nadále nejisté. I když obě strany deklarují, že jsou blízko podpisu tzv. fáze jedna, stále se objevují zprávy o tom, že se to letos již nemusí stihnout. To by poukazovalo na to, že dohoda až zase tak blízko být nemusí. Každopádně dohodu potřebuje nyní především Trump, protože další zpomalení americké ekonomiky by mu ve volbách určitě nepomohlo.



Německo: Aktuální data předstihových indikátorů ukazují na zlepšení nálady a ekonomické aktivity již druhý měsíc po sobě, kdy se zlepšil IFO index i PMI v průmyslu. To souvisí především s brexitem a potvrzuje, že německá ekonomika byla do značné míry zasažena „jen“ špatným sentimentem německých domácností a firem, které dočasně přestaly ekonomice věřit. Pokud se po britských volbách podaří vyřešit brexit, zlepšení vývoje ekonomické aktivity bude pokračovat.





Česká ekonomika: Růst české ekonomiky dosáhl ve 3Q 0,4 % mezičtvrtletně, když ho podpořila jak domácí, tak i zahraniční poptávka. Na druhou stranu jsou ale z důvodu horšího vývoje v Německu utlumeny investice. V příštím roce čekáme růst HDP o 2,5 %, když ke zlepšení by mělo docházet postupně během roku.





Centrální banky: Na poli centrálních bank v prosinci žádné překvapení nečekáme. ČNB pravděpodobně ponechá sazby beze změny, ačkoliv v té době již bude znám výsledek britských voleb. A beze změny sazeb dopadnou pravděpodobně zasedání FEDu, ECB i Bank of England. V případě FEDu nicméně čekáme v 1Q 2020 ještě jeden pokles sazeb.



Výnosy: Výnosy státních dluhopisů po říjnovém zlepšení nyní zhruba stagnují. To je do značné míry ovlivněno situací okolo brexitu či obchodních válek, kde trhy čekají na nové informace.



Jiří Polanský, analytik České spořitelny