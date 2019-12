Senát vrátil daňový balíček

Senát vrátil Poslanecké sněmovně daňový balíček. Senátorům se nelíbí především výrazné zvýšení daně u loterií, která by měla vzrůst ze současných 23 na 35 %, zvýšení poplatků za vklad do katastru a navrhuje také změny v plánovaném zdanění rezerv pojišťoven. Poslanecká sněmovna tak bude o zákonu, který by měl vstoupit v platnost od 1. ledna, jednat ještě před koncem tohoto roku.

S velkou pravděpodobností pak bude schválena původní verze.