Pohonné hmoty v Česku může zlevnit nejednota kartelu OPEC a dalších těžařův čele s Ruskem, kteří právě zasedají ve Vídni

Ceny pohonných hmot v ČR v uplynulém týdnu opět mírně klesly. Benzín zlevnil o šest haléřů na průměrnou cenu 32,11 koruny za litr, což je jeho nejnižší cena za posledních takřka osm měsíců. Naposledy byl benzín levnější začátkem dubna. Nafta zlevnila o jeden haléř, na 31,71 koruny za litr. Je tak nejlevnější od poloviny září. V příštím týdnu nelze očekávat výraznější pohyb průměrné ceny pohonných hmot ani jedním směrem.

Pokud však dojde ke krachu jednání USA a Číny o dílčím smíru v celní válce, jehož pravděpodobnost nyní roste, pohonné hmoty v Česku by ještě před Vánoci citelněji zlevnily. Americký prezident Donald Trump se v uplynulých dnech vyjádřil v tom smyslu, že na dohodu s Pekingem nijak nespěchá. Znovuzavedl navíc cla na ocel a hliník z Argentiny a Brazílie. To vše investory znervózňuje, české řidiče to ale může spíše těšit. Pokračující nárůst protekcionismu ve světě by byl špatnou zprávou pro globální ekonomiku, benzín či naftu v ČR by však zlevnil.

Celní válka zásadním způsobem přispívá k současné ztrátě růstové dynamiky globální ekonomiky. Krach v jednání o smíru v ní by způsobil také propad cen ropy na světovém trhu, a tedy také zmíněné zlevnění pohonných hmot v ČR.

Klíčovým důvodem očekávané stagnace cen pohonných hmot v ČR v příštím týdnu je pokračující celkem stabilní listopadový a prosincový vývoj cen ropy na světovém trhu. Cena ropy typu Brent se po celý poslední měsíc prakticky pohybuje jen v poměrně omezeném pásmu od 60,50 do 64 dolarů za barel, vykazuje přitom je velmi mírně stoupající trend, který pohání zejména naděje na dílčí smír USA a Číny v celní válce. Stagnaci korunové ceny pohonných hmot podporuje také fakt, že se po říjnovém prudším posílení koruny vůči dolaru vzájemný kurs obou měn do značné míry stabilizoval.

Českým řidičům kromě celní války může vyhovovat také nejednota kartelu OPEC a dalších klíčových těžařů, kteří dnes a zítra jednají ve Vídni. Saúdská Arábie tlačí na další omezení těžby. Pokud však země jako Rusko, Irák či Nigérie nebudou spolupracovat – což je nyní poměrně pravděpodobné – Rijádu dojde trpělivost s vlastním omezováním těžby, kterou stlačil citelně pod úroveň nyní platných limitů. Těžbu pak navýší, aby si uchránil tržní podíl. Takový vývoj je podle zpráv z vídeňských kuloárů nyní poměrně pravděpodobný. Čeští řidiči by se díky němu dočkali zlevnění benzínu a nafty ještě před vánočními svátky, a to dokonce i bez krachu jednání o smíru v obchodní válce USA a Číny.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND