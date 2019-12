Nejen libra zaujala pozornost

Do předčasných voleb do britského parlamentu zbývá přesně týden. Při pohledu na spotový kurz libry je patrný optimismus, který včera vyústil ve zpevnění vůči dolaru na nejsilnější hodnoty od letošního května, vůči euru pak dokonce od května 2017. Korekci librových zisků těsně před otevřením volebních uren však nelze vyloučit. Stále totiž panují jistá rizika, pramenící například z mementa voleb v roce 2017.

Dlouhé librové pozice živí výsledky volebních průzkumů, které hromadně favorizují vítězství konzervativců, v mnoha případech v jasné převaze podporující představu o hladkém přijetí dohody o brexitu. Během včerejšího dne pak přispěl i fakt, že londýnská návštěva amerického prezidenta Trumpa proběhla velmi hladce, aniž by došlo na jakékoliv komentáře potenciálně podkopávající pozici premiéra Johnsona či obchodní vztahy mezi Británií a USA.

Ruku v ruce se spotovými longy jsou ale otvírány i zajišťovací pozice prostřednictvím opcí, kde díky vyšší poptávce dochází ke zdražování put opcí páru GBPUSD oproti callům. Fakt, že se najde část investorů nervózní z možného výstupu z předčasných voleb, a to i přes poměrně jasně dané výsledky volebních průzkumů, je mementem voleb z roku 2017. Tehdy vyznívaly odhady rovněž ve prospěch konzervativců, avšak konečný výsledek byl mnohem těsnější. Toryové v čele Theresou Mayovou většinu nakonec nezískali.

Nelze tedy vyloučit, že těsně před otevřením volebních uren nedojde k vlně nervozity, se kterou bude spjata částečná korekce zisků librového spotu. Vítězství Toryů by každopádně mělo přinést zpevnění libry, a to podle nás směrem k hranici rezistence kolem 1,3381 GBPUSD. Hlavním faktorem bude, jak moc velkou většinu konzervativci získají. Čím větší, tím vyšší pravděpodobnost proražení zmiňované úrovně. Avšak pozor, v takovém scénáři je třeba počítat s tím, že se část trhu rozhodne pozice uzavřít a vybrat zisky. Mírné korekce trendu případného zpevnění by tak neměly být nic překvapivého.

Pokud by se ale opakoval scénář z roku 2017, optimismus by vyprchal, což by vinou v podstatě od začátku září posilující libry otevřelo prostor pro její citelné oslabení. Vzhledem k tomu, že by jakákoliv většinová koalice pod vedením labouristů pravděpodobně vedla k druhému brexitovému referendum, britská měna by mohla zamířit směrem k letošním minimům těsně pod hranicí supportu 1,2000 GBPUSD. Opční trh však tomuto scénáři přiřazuje mnohem menší pravděpodobnost než prvnímu zmíněnému.

Kanadské překvapení umocněné slabšími americkými čísly

Libra patřila za poslední den do skupiny nejvíce posilujících měn vůči euru i dolaru. Do první pětice s nejvyššími zisky v rámci devizové skupiny G10 se zařadil i kanadský dolar. Ten profitoval nejen z výstupu ze zasedání Bank of Canada, přispěl i celoplošně slabší dolar ovlivněný oproti tržní predikci horšími americkými daty.

Kanadská centrální banka ponechala dle očekávání sazby beze změny. Pozitivně však vyzněl doprovodný komentář zmiňující ekonomický vývoj v souladu s prognózou. Podle Bank of Canada je patrné, že se globální ekonomika stabilizuje, finanční trhy jsou pak podpořeny činností centrálních bank a odeznívající obavou z možné recese.

Kanadská ekonomika dle vyjádření vykazuje odolnost. Růst ve třetím čtvrtletí sice zpomalil, avšak v souladu s očekáváním. Domácí spotřeba mírně roste, což podporuje zejména silnější vývoj mezd. V případě exportu došlo na kontrakci, u investic však byl pozorován nečekaný nárůst. Inflace se pak nachází na úrovni cíle, což je důkazem ekonomiky operující poblíž úrovně využití dostupných kapacit.

Na základě toho je dle centrální banky adekvátní stabilita úroků. Další vývoj sazeb bude záležet na hodnocení rizik výhledu s důrazem na obchodní spory a na odolnosti domácí ekonomiky, zejména v oblasti spotřeby a realit. Zatímco jsme čekali více neutrální výstup, ve výsledku jsme se dočkali lehkého jestřábího nádechu, který podpořil sílu kanadského dolaru. Souběžně s tím klesla i pravděpodobnost snížení kanadských sazeb na začátku roku, a to z 20 % ze začátku týdne na bezmála 15 %.

Posledním fundamentem vstupujícím do silnějšího loonie, jak se kanadskému dolaru přezdívá, byla informace agentury Bloomberg. Ta citovala zdroje blízké procesu vyjednávání USA a Číny, dle kterých se obě země i přes ostrou rétoriku a neshody kolem Hongkongu přibližují k dosažení obchodní dohody. Zmínka o možném načasování však chybí.

V tuto chvíli to tak vypadá, že rizika nakloněná slabšímu kanadskému dolaru částečně polevila. Bank of Canada se drží vlny stabilních úroků, což podporuje trvající zájem o CAD jakožto investici v rámci strategie carry trade. Sentiment globálních trhů pak (zatím) vyznívá relativně pozitivně. Klíčový termín bude v tomto směru 15. prosinec, kdy by USA měly uvalit na Čínu dodatečná cla. Prozatím není jasné, zda se obchodní dohoda v rámci tzv. fáze jedna do té doby uskuteční či nikoliv. Pokud by se tak stalo, podporu by měly získat rizikovější a procyklické měny, tedy i kanadský dolar.

Námi odhadované pásmo, ve kterém by se loonie měl ve zbytku roku držet, dosahuje 1,3114-1,3349 GBPUSD. Pokud bychom se dočkali pozitivního výstupu z jednání mezi USA a Čínou, je možné, že by spodní hranice představeného range padla. Další „zastávkou“ by v takovém případě mohl být support na úrovni 1,3000 GBPUSD. Případné další posílení by bylo otázkou, jak moc „velké“ dohody by bylo dosaženo.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1081 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,55 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1047 do 1,1118 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,52 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,48 až 25,56 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,96 až 23,10 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.