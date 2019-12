Rozbřesk: Zasedání OPEC předvánočním překvapením na ropě?

Dle posledních dostupných zpráv bude ve Vídni na stole jak prosté prodloužení dosavadního těžebního závazku v rozsahu 1,2 mil. barelů denně o tři měsíce, tak varianta prohloubení produkčních škrtů. První zmíněná možnost, jež by zastropovala těžbu kartelu do června 2020 , sice nabízí větší míru flexibility, avšak pro trh může být zklamáním jakožto málo ambiciózní. Naproti tomu alternativa agresivnějších těžebních škrtů v rozsahu 1,6 mil. barelů denně dává s ohledem na nepříznivý fundamentální výhled pro příští rok o poznání větší smysl.Kombinace slabé poptávky a silného růstu nabídky si dle našich odhadů žádá významnější omezení produkce ze strany kartelu zejména v první polovině roku 2020 (jen ve druhém čtvrtletí odhadujeme přebytek ropy na trhu v rozsahu až jeden milion barelů denně). Klíčovou otázkou nicméně zůstává, jak se k této možnosti postaví Saúdská Arábie a Rusko, jež byly až doposud zdrženlivé. Nakonec, není se čemu divit – Saúdové nesou hlavní břemeno těžebních škrtů a jejich ochota dále podporovat laxní plnění těžebních limitů ze strany ostatních producentů se v čase snižuje. Rusko je naproti tomu příkladem černého pasažéra, který těžební kvótu plnil tento rok vlastně pouze mimoděk při kontaminaci ropovodu Družba.Přestože tak výsledek dnešního zasedání zůstává otevřený, z výše zmíněného důvodu máme za to, že dohoda na agresivnějších těžebních škrtech by byla spíše pozitivním překvapením. Jako nejpravděpodobnější naproti tomu vidíme scénář prodloužení dosavadních škrtů o tři a více měsíců společně s apelem na striktní dodržování individuálních těžebních kvót. A to i přes to, že tato varianta vlastně bezprostředně neřeší tíživou situaci kartelu a zvyšuje riziko prudké cenové korekce směrem dolů. Česká koruna během včerejší seance lehce oslabila, ale nijak zvlášť nevybočila ze svého pásma 25,50-25,60 EUR/CZK . Zpomalení dynamiky mezd lehce pod 7 % nebylo dostatečně negativním impulsem, zvlášť v seanci, ve které šly nakonec vzhůru akciové trhy díky obnoveným sázkám na dohodu Číny a USA.Další sada amerických makroekonomických čísel zklamala - konkrétně tentokrát byl ADP report trhu práce (přírůstek nových pracovních míst jen 67 tisíc) a index ISM ve službách. Ztráty dolaru vůči euru již nebyl nijak dramatické a pár EUR USD zůstal pod 1,11. Je ovšem možné, že si trh schovává větší pohyb na konec týdne, kdy vyjdou oficiální statistiky z trhu práce , respektive na příští týden, kdy zasedá Fed a budou i britské volby . Mimochodem stojí za zmínku další předvolební zisky britské libry Dodejme, že se dařilo střední Evropě v čele se zlotým, který profitoval také z výsledků zasedání NBP. Vypadá to, že Výbor pro měnovou politiku chce i nadále držet striktně neutrální pozici a úvahy o možném snížení úroků vůbec nejsou zde na scéně. Ropa Brent si včera připsala k dobru téměř čtyři procenta a její cena se vyhoupla zpět nad hranici 63 USD barel . Zvýšená volatilita reflektuje v prvé řadě nejistotu ohledně dnešního zasedání kartelu OPEC, jehož výsledek zůstává otevřený (viz úvodník). Na stole jsou dvě varianty - jak prodloužení dosavadních těžebních škrtů v rozsahu 1,2 mil. barelů denně, tak jejich prohloubení na 1,6 mil. barelů denně. Samotné jednání začne dnes v 15:00 a jeho konec je ambiciózně naplánován jen o hodinu později.