Ekonomický kalendář: Trhy čekají na výstup ze zasedání OPEC

Dnes začíná zasedání OPECu

Revize HDP za 3Q v eurozóně

Revize amerických továrních objednávek za říjen

Zasedání OPEC

Ve Vídni se dnes setkají členové ropného kartelu OPEC. Řešit se bude hlavně to, zda prodloužit aktuální kvóty, které počítají s omezením produkce o 1,2 mil. barelů až do března 2020. Prodloužení kvót se zdá být pravděpodobné a trhy si nyní lámou hlavu hlavně s otázkou, zda se omezení produkce ještě o něco navýší. Podle některých zpráv jsou členové kartelu ochotni produkci snížit v případě, že se dočkáme výraznějšího snížení ze strany Saudské Arábie. Diskuse se povede pravděpodobně především okolo tématu dodržování již stanovených kvót, které jsou u řady zemí stále překračovány. Jednání by mělo začít kolem 14 hodiny.

Dnešní data

11:00 - Euro area, HDP za 3Q. Konsenzus: 1.2% YoY

11:00 - Euro area, maloobchodní tržby za říjen .Konsenzus: 2% YoY, předchozí: 3.1% YoY

14:30 - USA, jobless claims. Konsenzus: 215k

16:00 - USA, nové objednávky za říjen (finální). Konsenzus: 0.6% MoM

16:00 - Kanada, Ivey PMI za listopad. Konsenzus: 49.3b., předchozí 48.2 b.

Centrální bankéři a jejich projevy