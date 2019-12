Ranní komentář: Indexy se vracejí k růstu, libra prolomila důležitou resistenci 1,30 GBPUSD

Včera se na finanční trhy konečně znovu vrátila dobrá nálada. Hodně tomu pomohl článek agentury Bloomberg, podle které jednání mezi Čínou a USA mohou vést k podpisu dohody ještě do 15. prosince, a to bez ohledu na nedávné vyjádření Donalda Trumpa. Co více, zdroje, které Bloomberg nejmenoval uvedly, že americké zákony na podporu Hong Kongu a muslimských menšin na průběh jednání žádný větší dopad nemají.

Indexy tak včera zamířily vzhůru, zatímco bezpečné přístavy (JPY a další) byly pod mírným tlakem. Na FX pak stála za pozornost ale také britská libra, která konečně prolomila resistenci 1,30 GBPUSD, což ji minimálně z technického hlediska otevírá zajímavý prostor k dalšímu růstu.

Dnes a zítra zasedá OPEC, který bude řešit nastavení těžebních kvót. Šance na snížení produkce přitom včera pomohla ropě k solidnímu růstu.

Dnešní fundamenty: