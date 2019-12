O2 schválilo pokračování odkupu akcií i v příštím roce, podmínky se však částečně mění

O2 nebude v letošních zhruba dvou posledních týdnech odkupovat vlastní akcie

v roce 2020 možnost odkupu startuje od 1. ledna

cenový rozptyl možných nákupů zůstává nedotčen – 10 až 297 Kč/akcii, mění se však denní množství odkupu

odkup má stále zprostředkovávat skupina WOOD & Company



Určitá nejistota trhu, zda společnost O2 bude i po skončení současného programu odkupu vlastních akcií v transakci pokračovat, ustupuje částečně do pozadí. Představenstvo totiž na svém středečním zasedání rozhodlo o prodloužení odkupu. Ze zpráv ze společnosti nicméně není jisté, zda O2 v rámci nyní schváleného tzv. Třetího programu bude akcie skutečně odkupovat. Připomenout totiž lze, že O2 se po schválení Druhého programu z prosince 2017, následně pod novým generálním ředitelem, pustila znovu do odkupu až po téměř 20 měsících letos v srpnu…

Třetí program byl stanoven na období od 1. ledna do 8. prosince 2020. Nenavazuje tedy termínově zcela plynně na ten současný, jehož platnost končí příští pátek 13. prosince. Cenové parametry zůstávají logicky nedotčeny, v návaznosti na samotné rozhodnutí valné hromady z roku 2015, který program odkupu schválila dokonce až do 10 % vlastních akcií. O2 tedy může kupovat své akcie za kurz maximálně 297 Kč. Připomenout lze, že v novodobé historii akcie O2 dosud zaznamenaly maximální kurz právě 297 Kč a to v dubnu 2017.





Objem odkupu dále klesne?

Dle regulí společnost může odkupovat maximálně čtvrtinu průměrného denního objemu akcií společnosti obchodovaného v měsíci předcházejícím rozhodnutí představenstva, tedy v listopadu 2019. Oproti předcházejícím měsícům se sice likvidita s akciemi O2 v listopadu zvýšila, přesto byla podstatně nižší než v listopadu 2017, který byl rozhodující pro limity odkupu v Druhé tranši.

Zkrátka na pražské burze se letos v listopadu denně v průměru zobchodovalo zhruba 61 tisíc akcií O2. Sama společnost tak zde v příštím roce bude moci denně dle našich propočtů odkoupit vždy maximálně necelých 15,3 tisíc akcií. Jedná se o téměř třetinu méně, než může O2 odkupovat nyní. Pro příklad možno uvést, že O2 například v minulém týdnu odkoupila téměř 86 tisíc svých akcií. Kdyby platila nová pravidla, mohla by vlastně odkoupit jen o zhruba 10 tisíc akcií méně.

Maximálně 4 % vlastních akcií

Nedotčen zůstal již v minulosti představenstvem stanovený limit odkoupit v souhrnu maximálně 4 % vlastních akcií. Od počátku roku 2016 do konce minulého týdne O2 odkoupila celkově přes 9,167 mil. vlastních akcií, za které utratila přes 2,3 mld. Kč. Telekomunikační firma tedy již získala necelá 3 % vlastních akcií, jinými slovy může ještě odkoupit dalších více než 3,24 mil. akcií O2.

Snížení základního jmění na obzoru?

Již výše zmiňovaná valná hromada z prosince 2015 posvětila společnosti nabývat vlastní akcie na dobu maximálně 5 let. Dle všeho by se tak akcionáři měli v příštím roce dočkat rozhodnutí společnosti co s nabytými akciemi. Lze očekávat, že O2 následně přistoupí k obdobnému kroku jako u dřívějšího „prvního“ odkupu vlastních akcií, resp. kdy poté v roce 2013 rozhodla po posvěcení akcionáři o zrušení nakoupených vlastních akcií. Následně se tak snížilo základní jmění a v souvislosti tedy se snížením počtu firemních akcií, tak firmou generovaný zisk se od té doby „dělí“ mezi menší počet akcií. Zkrátka počet vydaných akcií O2 by se výhledově mohl snížit k hladině 300 mil., resp. teoreticky i pod 298 mil. akcií. Pro akcionáře tedy pozitivní vliv.

Co udělá PPF?

Závěrem ještě možné zamyšlení nad budoucností akcií O2 na trhu. Vezmeme-li v úvahu převzetí mediální Central European Media Enterprises (CETV) ze strany PPF, šlo by v budoucnu očekávat možné propojení s byznysem majoritně vlastněné O2. Ta je totiž díky své O2 TV poslední roky čím dál tím více aktivní v televizním vysílání a i tvorbě programu. Pokud PPF půjde tímto poměrně logickým směrem, je otázkou, zda by toto chtěla otevřeně sdílet a řešit s minoritními akcionáři O2. A tedy zda nakonec nepůjde cestou jejich vytěsnění.

PPF v současné době nemá potřebné množství akcií pro „násilné“ zákonné vytěsnění akcionářů, její akcionářskou pozici by nicméně mohlo vlastně posílit zmiňované predikované snížení základního jmění. Dle posledních známých dat PPF vlastní téměř 251,5 mil. akcií O2. Zmínit lze navíc stále minimálně 3 % podíl Pavla Tykače, resp. společnosti Belviport Trading v O2. Před necelými třemi roky právě PPF dané společnosti prodala 3 %, resp. 9,3 mil. akcií O2. Belviport Trading byl tak největším minoritním akcionářem (a dle všeho stále je) tehdy s naposledy zveřejněným celkovým podílem 3,92 %.