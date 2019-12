Zámoří zpět v zeleném teritoriu

Po dvou dnech propadů se dnes konečně zámořským indexům podařilo sérii negativních impulsů zvrátit. Může za to report zveřejněný na serveru Bloomberg, který opět naznačuje, že první fáze obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou je na spadnutí. Toto ale již slyšíme dlouho a stále nemáme tušení, jak blízko reálně dohoda je. Něco takového totiž pravděpodobně nevědí ani přímí účastníci jednání. Je paradoxní, že ještě včera se prezident Trump nechal slyšet, že dohoda se možná podepíše až po prezidentských volbách a náhle tu máme další otočku. Volatilita na trzích je tak hnána do extrému politickými vyjádřeními.Jako obvykle jsou hlavním tématem dne obchodní války a jako obvykle toto zasahuje do sektoru polovodičů. Philadelphia semiconductor index tak dnes narostl o 1,6 %. Pozitivní náladu nepřebil ani průzkum, který ukázal, že v minulém měsíci vytvořili soukromí zaměstnavatelé nejméně pracovních míst za poslední půlrok. Všechny sektory z indexu S&P 500 se přesto držely v zelených číslech a vévodil jim sektor energetický, který s výrazným nárůstem ceny ropy (o více než 4 %) posílil o 1,6 %.V korporátní sféře bych dnes vyzdvihl tři zajímavější zprávy. Společnost Alphabet (vlastník internetového vyhledávače Google) narostla o 1,9 % po oznámení, že Sundar Pichai přijal pozici nového CEO. Pichai od roku 2015 působil jako vedoucí jádrového byznysu „Google search“. Dále farmaceutická společnost Johnson&Johnson přidala 1,6 % poté, co nejnovější testy ukázaly, že její dětský zásyp neobsahuje asbest, což je problém, se kterým se společnost v minulosti potýkala. Výrazný pohyb jsme zaznamenali také u Expedia Group, která zhodnotila o 6,2 % po rezignaci jejích CEO a CFO. Je vidět, že tito nebyli u investorů příliš oblíbení.