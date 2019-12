Poslanci hlasují o rozpočtu na příští rok, hádají se o výši schodku

Rozpočet na příští rok byl dnes hlavním tématem jednání poslanců. Vláda navrhuje v roce 2020 hospodařit s deficitem čtyřiceti miliard korun. To se nelíbí opozici. Ta navrhuje téměř 170 pozměňovacích návrhů a přesuny téměř sto sedmdesáti miliard korun.

Jednání už nyní trvá více než deset hodin a vypadá to, že se protáhne až dlouho do noci - dokud se tedy neprohlasuje to skutečně velké množství pozměňovacích návrhů a následně podoba rozpočtu jako celku.

Celé dopoledne - téměř tři hodiny - obhajoval státní rozpočet premiér Andrej Babiš. Vzal to skutečně velmi zeširoka a vysloužil si za to kritiku opozice. Pak už se u řečnického pultíku střídali jednotliví poslanci. ODS kritizovala investice do dopravy. Šéf SPD Tomio Okamura zkritizoval sociální politiku vlády. Vít Rakušan z hnutí STAN u řečnického pultu sepsul vládu za to, že si v době ekonomického růstu netvoří rozpočtové rezervy. Na čem se opozice i vláda shodly, je navýšení platů učitelů, a to o 15 procent.