Kyberkompas provede nástrahami IT světa

Na webu security.muni.cz nově každý najde srozumitelné a praktické rady, jak se efektivně bránit před napadením počítače a zajistit jeho bezpečnost. Jádrem služby je kurz základů informační bezpečnosti s názvem Kyberkompas, díky němuž se každý naučí základy digitální osobní hygieny pohodlně doma.

Kyberkompas je šestidílný online kurz, který vysvětluje i laikům srozumitelnou formou témata, jako jsou zabezpečení zařízení, výběr správných hesel, nebo co dělat ve chvíli, kdy už počítač jeví známky napadení.

Nová služba se chystala celý rok a reaguje na události, kterým členové Kyberbezpečnostního týmu MU dennodenně čelí. „V posledních letech monitorujeme, že k různým formám počítačových útoků na univerzity dochází stále častěji. Útočníci se přitom rádi zaměřují na uživatele, kteří jsou nejslabším článkem v systému zabezpečení,“ vysvětluje koordinátor projektu Martin Horák. Právě s tím má nová služba bojovat. Zároveň má fungovat jako středobod všeho, co se týká bezpečnosti univerzitní počítačové sítě a také jako místo, kam si kdokoliv může přijít pro radu.

Základ služby tvoří Kyberkompas, šestidílný online kurz, který vysvětluje i laikům srozumitelnou formou témata, jako jsou zabezpečení zařízení, výběr správných hesel, nebo co dělat ve chvíli, kdy už počítač jeví známky napadení. Svoje jméno nedostal kurz náhodou. Tvůrci ho totiž připravovali v týmu odborníků na IT, bezpečnost, vzdělávání a designové myšlení a při testování se dozvěděli jednu důležitou věc. „Když jsme mluvili se samotnými uživateli, tak jsme přišli na to, že se dělí asi na dvě skupiny. Jedni bezpečnost úplně ignorují a druzí jsou chvílemi až paranoidní. My jim tímto kompasem ukazujeme zlatou střední cestu,“ přibližuje Horák.

Celý web tak ve výsledku není určený jen studentům a zaměstnancům univerzity, ale pomůže vlastně komukoliv, kdo denně přichází do styku s informačními technologiemi. „Proto říkáme, že se hodí nejen pro život na univerzitě, ale i ve všech dalších oblastech života,“ podotýká Horák.