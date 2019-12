Mýtné vydělalo už 100 milionů, příští rok to mají být 2,5 miliardy

Nejvyšší správní soud dnes potvrdil platnost smlouvy státu s CzechToll/Sky Toll na provozování mýtného systému. Jen během pondělí se do něj registrovalo 322 tisíc automobilů, systém zaznamenal více než 3,5 milionu průjezdů vozidel s novou palubní jednotkou mýtnými úseky. Na mýtném vybral CzechToll jen během pondělního dne více než 40 milionů Kč.

Již během prvního pracovního dne od spuštění se do nového mýtného systému registrovalo více než 70 % z očekávaného počtu dopravců, do středy jejich počet stoupl na 74 %. Hotových je asi 330 tisíc registrací. „Přes 130 tisíc vozidel, která projela na přelomu roků 2018 a 2019 Českou republikou a my s nimi počítáme ve statistikách očekávaného počtu registrovaných vozidel, ještě stále nemá registraci. Nevíme, zda budou projíždět Českem dnes, tento týden nebo až v lednu. Ale musíme být připraveni na to, že mohou přijet kdykoli. I proto nadále žádáme řidiče o zvýšenou opatrnost u hraničních přechodů, kde se místy mohou tvořit kratší kolony,“ uvedl Miroslav Beneš, tiskový mluvčí společnosti CzechToll, provozovatele nového mýta.

Nadále proto zůstávají až do odvolání v platnosti také mimořádná opatření, CzechToll dvojnásobně posílil své kapacity tak, aby byl schopen odbavit na hranicích 15 tisíc a ve vnitrozemí dalších 65 tisíc vozidel. I díky přítomnosti dopravní policie je spolupráce s řidiči podstatně lepší, než společnost očekávala. Do opatření na zdvojnásobení kapacity hraničních obchodních míst investovala společnost CzechToll více než 60 milionů korun, v mimořádném režimu je do nich zapojeno řádově 700 pracovníků.