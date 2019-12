Prezident abolici nenavrhne, tvrdí Babiš. Obul se do ministrů ČSSD

Premiér Andrej Babiš má radost, že bylo zastaveno trestní stíhání jeho rodiny. Zopakoval, že on nic nezákonného neudělal a kauza Čapí hnízdo je vykonstruovaná. Prezidenta Miloše Zemana prý požádal, aby mu abolici neuděloval, a ten souhlasil. "Chci hlavně říct, že mám velkou radost a cítím úlevu, že je definitivně zastaveno trestní stíhání mé rodiny, mojí manželky a mé dcery. Zvykl jsem si na to, že jdou po mně. Očekával jsem, že mě jen tak nepustí. Jsem politik, vydržím to," napsal Babiš na facebooku. Na následné tiskové konferenci premiér uvedl, že nic protizákonného neudělal a rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ho nepřekvapilo. "Každý rozumný člověk pochopí, že celá ta kauza je vykonstruovaná, že se objevila jen proto, že jsem v politice," zopakoval. K abolici, o které prezident Miloš Zeman tvrdil, že mu v případě obnovy trestního řízení udělí, podle něj není důvod. "Teď mi píše Ovčáček, za chvíli budu mluvit s panem prezidentem a požádám ho, aby žádnou abolici nenavrhoval," prohlásil premiér. Prezident Zeman podle něj souhlasil.

Vyjádření nejvyššího státního zástupce prý Babiš s kolegy sledoval ve sněmovní jídelně, samotné rozhodnutí prý ale nečetl. "Na to mám advokáty, kteří to dostali pár minut před tím tiskovým sdělením do schránky. Já to neřeším a nikdy jsem neřešil," popsal Babiš.

Předseda ČSSD Jan Hamáček portálu Echo24 řekl, že pro odchod z vlády nevidí sociální demokraté důvod. Babišovy kauzy ale podle něj "komplikují vládě práci a poškozují její úsilí". "Hnutí ANO (...) má plné právo i zodpovědnost za to, koho nominuje na premiéra," řekl Hamáček.

Že by nějak poškozoval práci vlády, Babiš odmítl. "Bylo by dobré, kdyby chodili na vládu kolegové ze sociální demokracie. Myslím, že nás to nezatěžuje, spíš je potřeba pracovat," uvedl v reakci na Hamáčkovo vyjádření.