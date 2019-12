Irák navrhuje prohloubení produkčních škrtů pro OPEC+ z 1,2 na 1,6 mbd

Irák ze své pozice aktuálně druhého největšího producenta ropy v rámci kartelu OPEC navrhuje prohloubení doposud platných produkčních škrtů o dalších cca 400 000 barelů denně.Podle iráckého ropného ministra není stávající redukce o 1,2 miliónu barelů dostatečná a z pohledu cenotvorby efektivní a proto by se měl limit dále navýšit směrem k 1,6 mbd. Takové škrty by již měly potenciál reálně ovlivnit situaci na trhu mezi nabídkou a poptávkou. Ropný ministr ke svému návrhu uvedl, že rozhodně není jisté zda získá kýženou podporu či nikoli. Ropný ministr také podporuje pokračování doposud platných limitů nejméně do konce příštího roku.Irák patří dlouhodobě k největším "neplničům" předcházejících limitů, dlouhou dobu měl také takovou pozici oficiálně schválenou kvůli potřebám financování boje proti terorismu a IS. V srpnu a v září se jeho produkce vyšplhala až na 4,85 mbd. V říjnu však přistoupil k redukci o 120 000 bd.