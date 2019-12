Evropská komise nevyšetřuje Českou poštu

Server Seznam Zprávy publikoval v textu „Brusel vyšetřuje Českou poštu. Kvůli podezření ze zneužití státních peněz” informaci, že Evropská komise zahájila šetření České pošty pro podezření z křížového financování komerčních služeb.

Fakta jsou od informace v textu poněkud odlišná. Česká pošta má ověřenou informaci z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, že nebylo zahájeno žádné vyšetřování České pošty z moci úřední.

Evropská komise již několik měsíců standardně přezkoumává systém úhrady čistých nákladů na univerzální službu, kterou Česká pošta vykonává na základě objednávky státu. Jedná se o standartní proces, který musí proběhnout ve všech případech úhrady čistých nákladů. Nejde tedy o žádné vyšetřování. V této souvislosti obdržela dvě stížnosti na kompenzační opatření. Stížnostmi se bude, jako vždy při podobných řízeních, zabývat a případně zašle českému ÚOHS doplňující dotazy. Na ty je Česká pošta jako subjekt přezkumu připravena reagovat, pokud bude v této věci oslovena.

Českou poštu těší aktivní zájem o její činnost, a to včetně podnětů do Bruselu. Jasně se ukazuje, a konkurence to v některých mediálních vyjádřeních otevřeně potvrzuje, že produkty a služby České pošty jsou konkurenceschopné a evidentně menším firmám na trhu doručování vadí.

Česká pošta je regulována Českým telekomunikačním úřadem a o žádném nekalém financování poštovních služeb, ať už státních, nebo komerčních, nemůže být řeč.

Některé konkurenční firmy na balíkovém trhu jsou zároveň smluvními zákazníky České pošty, která s nimi spolupracuje za standardních obchodních podmínek. V případě sporů volíme raději cestu jednání, než podávání podnětů oficiálním institucím.

Matyáš Vitík

tiskový mluvčí

Česká pošta, s.p.

606 111 060

vitik.matyas@cpost.cz