Společným cílem Prahy a České republiky je vybudování centra umělé inteligence

Publikováno: 4.12.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



Praha společně s Českou republikou mají ambici a velký potenciál stát se lídrem na poli umělé inteligence. Společnému cíli se zástupci hlavního města i státu intenzivně věnují. V úterý 3. prosince tak Hlavní město Praha uspořádalo v Pražském domě v Bruselu diskuzi, jejíž tématem byla role měst a regionů v evropském ekosystému umělé inteligence. Spoluorganizátory byly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Stálé zastoupení ČR při EU. Debaty se zúčastnili primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, viceprezidentka Evropské komise Věra Jourová a vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček. Jedním z klíčových cílů je pro všechny zúčastněné vybudovat Evropské centrum excelence a přilákat do Prahy světové vědce.

Umělá inteligence je jednou z hlavních priorit Evropské komise pro programové období 2021-2027 a Česká republika stejně jako Praha považuje za důležité být u všech zásadních kroků, které s rozvojem umělé inteligence souvisejí. Panelová diskuze „European AI ecosystem and the role of cities and regions“ se proto uskutečnila jen pouhých několik dní po ustavení nové Evropské komise pro období 2019-2024.

„Evropu čeká technologická transformace, která však musí být spravedlivá a nenechat nikoho pozadu. Technologie musí sloužit lidem a ne naopak. Taková je evropská cesta rozvoje umělé inteligence, která nám umožní mít více času na to, co nás dělá lidmi: mít více empatie a více prostoru pro kreativitu. Jsem hrdá na to, že se Česko chopilo příležitosti stát se v této oblasti aktivním hráčem a že se z Prahy stává mezinárodní uzel, který bude spolupracovat s ostatními špičkovými centry v Evropě,“ konstatovala viceprezidentka Evropské komise Věra Jourová.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je umělá inteligence oblastí s velkým potenciálem: „Máme totiž skvělé vědce a výzkumníky, je třeba chopit se šance a včas ukázat, co v nás je. I na úrovni vlády se tak dané oblasti intenzivně věnujeme, inspirujeme se v Izraeli, kde velmi úspěšně investují do aplikovaného výzkumu a rozvoje technologií. Dáváme také historicky nejvíc peněz na výzkum a vývoj, jednáme a spolupracujeme se špičkovými pracovišti doma i ve světě, informujeme na akcích aj. V souladu s národním tématem „Umělá inteligence pro bezpečnou společnost“ sledujeme tři hlavní cíle, které ČR v oblasti umělé inteligence má: zajistit bezpečnou společnost, zjednodušit lidem život a získat Evropské centrum excelence. Postupujeme přitom podle Národní strategie umělé inteligence v duchu hospodářské vize a značky Czech Republic: The Country For The Future.“

Umělá inteligence (AI) má kromě vývoje nových technologií potenciál značně ovlivnit veškeré socio-ekonomické vztahy. Evropa by proto měla rozšířit své stávající výzkumné kapacity prostřednictvím sítí evropských center excelence. Evropská komise se tak bude v blízké budoucnosti zabývat zásadním rozhodnutím, a to kde vzniknou centra excelence umělé inteligence. Praha se tak může dostat na evropskou a světovou mapu AI, a tím zároveň navázat na aktivity, které již doposud v Praze a v ČR vznikly.

„Magistrát hlavního města Prahy, AV ČR, ČVUT a Univerzita Karlova již v květnu 2019 společně založily spolek prg.ai, který má za úkol do pěti let udělat z Prahy centrum umělé inteligence a do Česka přilákat světové vědce, rozšířit základnu českých AI talentů a má také nápomoci vzniku nových technologických firem a start-upů navázaných na oblast umělé inteligence. Nová řešení bude možné mimo jiné využít pro efektivnější plánování objízdných tras při opravách ulic nebo zkrácení čekacích dob na světelných křižovatkách,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Umělá inteligence je budoucnost, do které se vyplatí investovat hodně finančních i nefinančních prostředků. Praha proto musí i nadále pokračovat v práci budování značky města, které je atraktivní pro život i práci v AI ekosystému,“ shrnul Jan Klesla, národní koordinátor pro centra umělé inteligence, který byl moderátorem diskuze. Té se dále zúčastnili rektor ČVUT Vojtěch Petráček, náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko, Panteleimon Panagiotou z Bavorské výzkumné aliance, Maxime Brivois ze start-upu ALEEGO a Clemens Wasner z EnliteAI z Vídně.