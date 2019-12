Informace ohledně mýtného auditora a kontrolních vozidel.

Jaká je aktuální situace ohledně mýtného auditora?

Tendr na mýtného auditora vyhlásilo Ředitelství silnic dálnic v březnu letošního roku. Společnost Kapsch krátce na to tento tendr napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž pro jeho údajnou neregulérnost, v čemž jí úřad později dal zapravdu a tendr koncem června nepravomocně zrušil. Proti nepravomocnému zrušení soutěže byl ze strany Ředitelství silnic dálnic podán rozklad, na jehož základě předseda úřadu konstatoval, že tendr byl vypsán regulérně, a že úřad musí daný případ posoudit znovu. Úřad tak následně učinil a v polovině listopadu podmínky soutěže vyhodnotill jako zákonné, proti čemuž se naopak odvolala společnost Kapsch. Vzhledem k průtahům přezkumného řízení, které stále ještě probíhá, bylo Ředitelství silnic dálnic nuceno přistoupit k dočasnému řešení v podobě prodloužení smlouvy se stávajícím mýtným auditorem a to na dobu nezbytně nutnou, tzn. do okamžiku, kdy bude přezkumné řízení ukončeno a kdy bude možné s vítězem tendru uzavřít smlouvu na poskytování služeb mýtného auditora pro následujících deset let.