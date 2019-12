Rozbřesk: Donald Trump na dohodu s Čínou nespěchá a posílá tak akcie dolů

Jakou sílu mají obchodní války pohnout tržním sentimentem, včera opět ukázal Donald Trump. Prozradil, že nemá žádný pevný termín, do kdy by chtěl uzavřít první fázi dohody s Čínou. A navíc dodal, že by možná osobně preferoval, kdyby se uzavřela až po amerických volbách - tedy ne dříve než za rok.

Pro trhy sázející na uzavření první fáze dohody již tento měsíc to byla studená sprcha. Přestaly snít sen o tom, že příští rok s blížícími se americkými volbami už bude riziko dalšího uvalování cel prakticky mimo hru. Naopak se začaly i ve světle posledních slabých čísel z amerického průmyslu bát prohlubující se průmyslové recese. To vše ve chvíli, kdy jsou ceny amerických i německých akcií relativně vysoko - poměr cen k očekávaným ziskům je více než dvě směrodatné odchylky nad desetiletým průměrem.



Americké akcie tak odepsaly přes procento a desetileté výnosy v USA i v Německu spadly do blízkosti měsíčních minim. Obavy investorů mohou živit i nová cla, která se Donald Trump rozhodl v posledních dvou dnech uvalit na Brazílii a Argentinu, a vidina blížících se voleb v Británii.



Zhoršující se sentiment na globálních akciových trzích se zatím neprojevil na středoevropských devizových trzích - měnové páry jsou spíše stabilní. To se však v případě výraznějších výprodejů může změnit. Zvlášť pokud by dnes polská centrální banka vyslala trhům holubičí signál…Českou měnu jen tak něco nerozhodí a drží si své relativně úzké pásmo nad 25,50 EUR/CZK . Dnes ovšem trhy čekají na důležité výsledky mezd za třetí kvartál - pokud se potvrdí naše sázky na přetrvávající rychlý růst nad 7 %, jestřábi v bankovní radě pravděpodobně ještě zcela nevyklidí pozice.Slabá americká data v pondělí dolar lehce vyděsila - dnes bude příležitost se podívat, nakolik je to vážné. Odpoledne přijde totiž na řadu ADP report z amerického trhu práce a index nálady v americkém sektoru služeb ( ISM ). Data horší než konsensus by mohla eurodolar vytlačit nad hladinu 1,11.Nižší úrokové sazby ve vyspělých zemích tlačené dolů opětovným napětím mezi USA a Čínou (viz hlasování Kongresu u utlačování muslimů v Číně) pomáhají aktuálně i středoevropským měnám - forintu a zlotému. Druhá jmenovaná měna se bude muset soustředit na dnešní zasedání NBP. Polská centrální banka je sice konfrontována s pozvolna rostoucí jádrovou inflací (dosáhla již 2,5 % meziročně), ale také zároveň se zpomalující konjunkturou (viz poslední tvrdá data i PMI stále hluboko pod 50 body). Očekáváme tedy neutrální až mírně holubičí vzkaz, který může posilování zlotého zastavit. Ropa Brent si během včerejšího obchodování připsala další drobné zisky, které vyhouply její cenu nad hranici 61 USD barel . K růstu cen dodal impuls jak pokles zásob surové ropy v USA, tak spekulace o tom, že by aliance OPEC+ mohla těžební škrty nejen prodloužit, ale i dále zpřísnit (z 1,2 na 1,6 mil. barelů denně). S návrhem na agresivnější těžební škrty přišel Irák, jenž však sám konzistentně nedodržuje ani dosavadní těžební škrty. Na druhou stranu s ohledem na nepříznivý fundamentální vývoj se téma agresivnějších škrtů jistě dostane na stůl i v rámci samotného jednání a klíčovou otázkou tak zůstává, jak se k této variantě postaví Saúdská Arábie a Rusko. Aktuálně se dle kusých zpráv a signálu i nadále zdá, že oba producenti preferují prosté prodloužení dosavadních škrtů.