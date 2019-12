Dohoda až po volbách?

Trhy se dlouhodobě vezou na vlně nejistoty ohledně obchodních sporů mezi USA a Čínou. V posledních dnech sice nebylo možné jasně určit, zda se tržní nálada nesla čistě v risk-on nebo v risk-off módu, to se však včera změnilo. Napětí prolomil sám americký prezident Trump.

Blonďatý státník během své návštěvy Londýna uvedl, že by s obchodní dohodou mezi USA a Čínou bylo pravděpodobně lepší počkat až na dobu po amerických prezidentských volbách. Podobný komentář, pokud nám paměť dobře slouží, z jeho úst dosud nepadl. Vše následně umocnil americký ministr obchodu Ross, který pro televizi CNBC řekl, že nezáleží na tom, zda bude dohody dosaženo letos v prosinci nebo až příští rok, jelikož neexistuje žádný oficiální deadline. Klíčové podle něj, a zejména podle Trumpa, je, aby to byla ta „správná“ dohoda.

Vedle toho se objevily další informace, které investorům na klidu moc nepřidaly. Ministr Ross například upozornil, že Trumpova administrativa nevyloučila možnost uvalení cel na dovoz automobilů do USA, což je téma spojované zejména s Evropskou unií. Kanál Fox News pak na základě zdroje blízkého vyjednávacímu procesu USA a Číny informoval, že dodatečná americká cla na v podstatě zbytek čínského dovozu naplánovaná k 15. prosinci jsou stále ve hře. Zároveň prý ale platí, že pokud by vznikla dohoda v rámci tzv. fáze jedna v papírové podobě, případně by došlo na „něco jiného, pozitivního“, prezident Trump by mohl rozhodnout cla nezavést.

Trhy si tyto informace přebraly celkem jasně – možnost delší vyjednávací doby znamená více nejistoty. Rozpolcenost tak rázem pominula a převládla rizikově averzní nálada. Evropské i americké akcie padaly, výnosy dluhopisů stejně tak. Na devizových trzích se to projevilo zpevněním bezpečných přístavů, jako je japonský jen a švýcarský frank. U rizikových a procyklických měn bylo naopak patrné, že investoři věnují čím dál více pozornosti regionálním fundamentům. V úterý se to například projevilo u australského dolaru, který profitoval z - byť jen velmi mírně - jestřábího výstupu ze zasedání australské centrální banky.

Jak se změnily pozice fondů?

Japonský jen a švýcarský frank jakožto bezpečné měny zpevňují od začátku týdne. To jde proti trendu poslední doby, kdy fondy dle dat CFTC otvíraly short pozice těchto měn. Poslední čísla zveřejněná se zpožděním k 26. listopadu ukázala další nárůst krátkých pozic, a to u obou měn shodně o pět tisíc. Nejvíce shortů, a to 63 tisíc, je pak otevřeno u eura.

Australský dolar zaznamenal mírný pokles shortů. K osekání krátkých pozic by v tomto případě sice mohl přispět výstup ze zasedání australské centrální banky, jako protiváha však působí opětovně rostoucí globální nervozita kolem obchodních sporů. Vedle tohle dnes na spotový kurz AUD negativně zapůsobil pomalejší mezikvartální růst HDP během třetího čtvrtletí. V návaznosti na to vzrostly sázky na snížení australských sazeb v únoru, a to z bezmála 55 % až na 65 %. Klíčové teď bude, jaká budou zveřejněna data z trhu práce. Pokud rovněž zklamou, snížení sazeb RBA bude optikou trhů v podstatě hotová věc. Každopádně, úprava pozic v souvislosti s HDP se v reportu CFTC projeví až k 10. prosinci.

Jedinou měnou v rámci skupiny G10, u které převažují čisté long pozice, zůstává kanadský dolar. I tak ale objem sázek na zpevnění kanadské měny klesl o 9 tisíc, což šlo ruku v ruce oslabování CAD vůči USD v týdnu od 19. do 26. listopadu. V přespříštím reportu CFTC, tedy k 10. prosinci, se bezpochyby projeví výstup z dnešního zasedání Bank of Canada. Ta by podle nás měla ponechat sazby beze změny.

Snížení kanadských úroků hned na začátku příštího roku však nelze vyloučit. Z dosavadních dat by k tomu mohlo přispět například zpomalení kanadského HDP (anual.) během třetího čtvrtletí z 3,5 % po revizi na 1,3 %, a to ve spojení s již dříve zmíněným rizikem zpomalení ekonomiky pod úroveň potenciálu za přispění kontrakce podnikových investic a exportu. Jako možná protiváha působí relativně silný trh práce a inflace v podstatě na úrovni cíle. A právě tyto argumenty by měly stát za dnešním rozhodnutím ponechat sazby beze změny.

Spotový kurz kanadského dolaru se v posledním týdnu vyvíjí v podstatě do strany. Jeho další posun určí spíše než dnešní rozhodnutí o sazbách doprovodná rétorika. Sázky na snížení kanadských sazeb na začátku příštího roku jsou celkem vlažné – pro únor dosahuje pravděpodobnost cutu cca 23 %. Pokud by však centrální banka vyslala holubičí signál spojený s výhledem oslabující ekonomiky, zejména z titulu zahraničních rizik, toto číslo by mohlo vzrůst a s ním by kanadský dolar oslabil.

Pravdou je, že tzv. loonie, jak je kanadský dolar přezdíván, je atraktivní měnou z hlediska strategie carry trade, což by případný vliv holubičí centrální banky mohlo částečně omezit. Každopádně, pokud by Bank of Canada vyslala spíše neutrální signál, jak očekáváme, riziko oslabení by bylo nižší. Vedle toho je samozřejmě potřeba počítat s dalšími fundamenty vstupujícími do spotového kurzu CAD, jako je nálada trhů spojená s obchodními spory (právě ty zřejmě centrální banka zmíní jako hlavní zdroje nejistoty výhledu) a vývoj cen komodit, zejména ropy.

Rizika USDCAD jsou v tuto chvíli více nakloněna k možnému oslabení. Pohledem technické analýzy bychom případný posun ohraničili nejbližší rezistencí kolem 1,3349 USDCAD. Vzhledem k tomu, že spíše než jakýkoliv jestřábí výstup z dnešního zasedání Bank of Canada očekáváme neutralitu, ve zbytku roku se přikláníme k setrvání kurzu v širším pásmu 1,3119 až 1,3349 USDCAD.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1077 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,75 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1040 do 1,1095 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,53 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,48 až 25,56 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,92 až 23,08 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

