Růst českých mezd zpomalí (Komentář,Ranní zpráva z finančního trhu)

Ekonomický kalendář toho dnes mnoho zajímavého nenabídne. Za zmínku stojí americký index ISM mapující oblast mimo zpracovatelský průmysl. Ten ukáže solidní výsledek. Alespoň v lokálním měřítku bude zajímavý vývoj českých mezd za třetí čtvrtletí. Jejich dynamika podle našeho odhadu mírně ubrala na tempu.

ISM mimo zpracovatelský průmysl zůstane na solidní úrovni

Ve Spojených státech dnes bude zveřejněn index ISM mimo oblast zpracovatelského průmyslu. Ten by se měl držet stabilní poblíž 55bodové úrovně. Zajímavá bude složka hodnotící zaměstnanost. Ta za posledních dvanáct měsíců dosahovala v průměru 55,3 bodu. Její zhoršování by značilo počínající zpomalování na americkém trhu práce. Na ADP reportu, který mapuje situaci na trhu práce (mimo zemědělský sektor) by mělo být patrné, že stávky v automobilovém průmyslu již skončily. To by se mělo odrazit v o něco vyšší tvorbě pracovních míst. Hlavní statistika z trhu práce (Nonfarm Payrolls) však bude zveřejněna až v pátek.

Euro na Donalda Trumpa nereagovalo

Rušno bylo včera opět kolem obchodních válek. Prezident Donald Trump řekl, že by dohoda s Čínou mohla být podepsána až po prezidentských volbách ve Spojených státech. Ty jsou ale naplánované až na listopad příštího roku. Naděje na rychlé ukončení konfliktu tak zase zeslábly. Kurz eura však na tyto zprávy nijak nereagoval. Společná evropská měna se po celý den pohybovala v úzkém pásmu 1,107-1,109 USD/EUR.

Mzdová dynamika v Česku mírně zvolní

V Česku bude dnes zveřejněn vývoj mezd za třetí čtvrtletí letošního roku. Jejich dynamika sice mírně zvolní, i tak ale zůstává stále poměrně vysoká. Centrální banka ve své prognóze očekává mzdový růst v reálném vyjádření na úrovni 4,4 %. To je mírně jak nad naším odhadem, tak i nad konsenzem trhu. Nižší růst mezd ve srovnání s prognózou ČNB tak zřejmě potvrdí slova guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, že úrokové sazby zůstanou po několik následujících čtvrtletí beze změny. To je i náš hlavní scénář. Za celý letošní rok očekáváme růst nominálních mezd na úrovni 7,2 %. V příštím roce pak jejich dynamika podle naší prognózy dosáhne 6,0 %.

Polská centrální banka dnes ponechá sazby beze změny na úrovni 1,5 %. Rétorika by se však měla postupně otáčet směrem k více jestřábí. Důvodem by měla být inflace, která v Q1 20 pravděpodobně vyšplhá až na úroveň 3,5 %, tedy 1 pb nad inflační cíl polské centrální banky.

Regionální měny si připisují zisky

Regionální měny skončily včera mírně v plusu. Koruna si připsala necelou jednu desetinu procenta a posunula se na úroveň 25,54 CZK/EUR. Polský zlotý a maďarský forint posílily shodně o 0,2 % (polský zlotý na 4,281 PLN/EUR, maďarský forint na 331,6 HUF/EUR).