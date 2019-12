Donald Trump hraje se světovou ekonomikou v kostky

Prezident Spojených států je jak podle žebříčku Tradecentrum, tak v souladu s The Economist a Wall Street Journal faktorem číslo jedna pro vývoj světové ekonomiky také v roce 2020. Pozitivní čínská data z tohoto týdne (Caixin PMI) nejprve přiměla analytiky k závěru, že Čína zabránila opakování se prosincového propadu na globálních trzích minulého roku. Nicméně následovalo hned prudké ochlazení pozitivních očekávání, když naopak americká data (ISM) naznačila, že prosinec nemusí plynout pouze v poklidné předvánoční náladě. O slovo se také přihlásil prezident Trump, když poněkud vylekal trhy zavedením daní na argentinskou a brazilskou ocel, v týdnu pak pokračoval prohlášením o clech na francouzské zboží a výroky zamlžující možnost dohody s Čínou.

Pokud jsme se domnívali, že Trump a Xi musí nutně najít kompromis do konce roku, protože oba představitelé největších světových ekonomik hrají hlavně o domácím publikum, zdá se, že jsme se zásadně mýlili. Americký prezident tak zůstává patrně největší hrozbou pro světovou ekonomiku, když nadále působí jako neřízená střela a jeden rozporuplný výrok stíhá druhý, jak ilustruje naše tabulka.

Kapitálové trhy na ultrarychlé horské dráze Donalda Trumpa 3. prosince 2019 05:09:09 AM - TRUMP: WE ARE DOING VERY WELL WITH CHINA RIGHT NOW 3. prosince 2019 05:09:18 AM - TRUMP: CHINA TRADE DEAL IS DEPENDENT ON WHETHER I WANT TO MAKE IT 3. prosince 2019 05:09:47 AM - TRUMP: I HAVE NO DEADLINE ON TRADE 3. prosince 2019 05:10:00 AM - TRUMP: PROBABLY BETTER TO WAIT UNTIL AFTER THE ELECTION FOR THE CHINA DEAL 3. prosince 2019 05:10:10 AM - TRUMP: WE WILL SEE WHETHER THE CHINA DEAL IS GOING TO BE RIGHT 3. prosince 2019 05:10:23 AM - TRUMP: I HAVE NO DEADLINE ON CHINA DEAL AND IT MIGHT BE BETTER TO WAIT UNTIL AFTER NOVEMBER 2020 ELECTION

Akciové indexy v Evropě a USA propadly poté, co D. TRUMP prohlásil: "better to wait until after the election for the China trade deal.

Evropská Unie, vedle nevyzpytatelného Trumpa, očekává výsledek britských voleb, které prozatím vypadají jako jednoznačná záležitost Toryů. Nicméně i zde se pomalu neproporcionální hladina hlasů přesouvá směrem k pari, a voliči tak dorovnávají diskrepanci mezi konzervativci a labouristy. UK může dokonat dílo zkázy, pokud volby skončí patem, a rozdělená země se tak znovu ocitne v bezvýchodné situaci. Patový výsledek by dále prohloubil skepsi investorů a křehká evropská ekonomika by mohla dostat další ránu, která by ji patrně srazila na kolena.

Optikou posledních dnů není jisté, jestli i tento prosinec výrazně nekoriguje akciové trhy a nezatlačí je výrazně níž, než tomu bylo před rokem.