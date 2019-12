Spoříte správně? Stačí i stokoruny, ale dobře zacílené

Jen desetina obyvatel ČR vůbec nespoří. Jenže i ti, kdo si poctivě a pravidelně odkládají, často chybují a jejich úspory se v dlouhodobém hledisku nezhodnocují. První důvod, proč spořit je nejspíše očividný a pro člověka prospěšný hned ve více rovinách. Jde o potřebu vytvořit si finanční rezervu pro případ nenadálých životních situací a s nimi spojených výdajů. Od porouchané pračky, přes změnu zaměstnání, až po onemocnění našich blízkých. "V takových případech se doporučuje mít našetřeno na nezbytné životní výdaje nejméně na 3 měsíce dopředu. Pokud je člověk připraven na nečekané, zbaví se plíživého stresu z toho, jak bych zvládl vyjít v případě výpadku příjmu," radí Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING Banky. Finanční polštář vám přinese klid. Fakt, že jste si schopni spořit, působí velmi dobře na vaši psychiku i obecně. Se splněním vytyčených cílů roste sebevědomí a hlavně dobrý pocit z toho, že máte kontrolu nad vlastními financemi. Je také ověřené, že z nákladné věci, kterou si koupíte, máte radost krátkodobou, zatímco z naspořených peněz máte ve finále mnohonásobně lepší pocit.

Spoření není jen o odpírání Pokud již máte pevnou rezervu, můžete spořit na své sny a přání, i s nižšími příjmy si můžete postupně našetřit na nákladnější věci. Ať už to je lepší kolo pro syna k Vánocům, anebo exotická dovolená pro celou rodinu, kterou si můžete užít bez výčitek. Je vždy bezpečnější si na ně postupně našetřit, než půjčovat, což je nutné připomenout o to více před blížícími se Vánoci. Je lepší spořit nejen dlouhodobě, například na auto či lepší bydlení, ale i krátkodobě, třeba právě na vánoční dárky nebo na dovolenou. "Rád bych zdůraznil, aby se lidé snažili vyvarovat se půjčkám. Obzvláště pokud jde o dovolenou, nebo dárky na Vánoce. Také nemá smysl půjčovat si na věci, jejichž životnost je kratší než doba, po kterou budu splácet. Ohledně půjček platí jedno pravidlo: Kdo neumí šetřit, nebude umět ani splácet," varuje Radek Sedlář. Na to, na co nemáte, si podle finančních odborníků nepůjčujte, raději si věc odepřete nebo její pořízení odložte, dokud si na ni neušetříte. Výjimkou jsou jen nákladné a z běžných úspor sotva dosažitelné investice, jako je nové bydlení nebo třeba vůz. Kde spořit Lidé v Česku si stále neuvědomují základní pravidla samotného hospodaření s penězi. Jde především o rozprostření financí. "Tedy třeba nespořit pod matraci, do prasátka, anebo na běžném účtu, kde mohu na slušné zhodnocení zapomenout. Jakékoliv zbytné finance mají putovat na spořicí účet, kde se utváří rezerva, která je rychle k dispozici, je-li to potřeba. Pokud rezervu uvážím za dostačující, mohu zbytek investovat podle svých schopností, znalostí a ochoty riskovat. To umožňují produkty jako například podílové fondy, jejichž oblíbenost v posledních letech velmi roste," radí odborník. Kolik si můžete dovolit šetřit? Rozhodně je třeba si udělat předem určitou revizi rodinného rozpočtu. "Při té se můžete dobrat ke zbytečným výdajům, o kterých ani nevíte, a na nich posléze ušetřit. Patří k nim kupříkladu nevýhodné smlouvy s telefonními operátory anebo zastaralé pojistky. Anebo měsíční permanentka do posilovny, kam se častěji než jednou za měsíc vlastně nedostanete," doporučuje Radek Sedlář. Díky tomuto jednoduchému přehledu také zjistíte, kolik jste vůbec schopni šetřit. Tuto částku si pak odesílejte na spořicí účet hned, jak vám přijde mzda, a už s ní nepočítejte pro běžnou útratu. Pokud tohle dokážete a vytrváte, zcela jistě naspoříte znatelnou částku už za první rok. "I revizi rozpočtu doporučuji jednou za čas zopakovat. Výdaje se v nejrůznějších životních situacích mění a s nimi i příležitosti, kde ušetřit," doplňuje odborník.

Vyplatí se jakákoli pravidelně odkládaná částka. Dle průzkumu ING Banky více jak pětina dospělých spoří od 101 do 500 Kč, nejčastěji si spoří 1000 Kč měsíčně. "Rozhodně neplatí, že by bohatí nespořili, protože nemusí, a chudí nespořili, protože nemají z čeho. Žádná nejlepší částka paušálně neplatí. Záleží na konkrétních finančních možnostech jednotlivců," radí odborník. Nejúspěšnější způsob spoření je ale bezesporu ten, který je pravidelný, i kdyby mělo jít jen o malou částku. "Při nepravidelném spoření se člověk častokrát sám sobě vymluví, že ty peníze zrovna opravdu potřebuje utratit, a že třeba o to víc uloží příště. Trvalá platba, která nám pravidelně přesune určitou částku směrem na spořicí účet, vyřeší problém s rozhodováním," zdůvodňuje odborník z ING

"Jeden z našich průzkumů odkryl, že pouze polovina Čechů dokáže odolat slevové akci na zboží, které ani nepotřebuje. Až desetina také přiznala, že utrácí jen pro dobrý pocit z nákupu. Tyto impulzivní nákupy pak hází spoření klacky pod nohy," radí odborník, proč neponechávat volné peníze na běžném účtu.

Naučte se odesílat peníze na spoření stejně pravidelně, jako platíte za plyn nebo telefon. Spoření by mělo být přirozenou součást života, je proto výhodné vést k němu už od malička také vaše děti. Jakmile dostanou kapesné, už by měli ukládat část do kasičky, stačí korunové částky.



Dětem na vysokou šetřete již teď

Kupříkladu na vysokoškolská studia spoří svým dětem podle průzkumu ING 70 % rodičů. Třetina tak dělá systematicky přímo za účelem studií, dvě třetiny jednoduše spoří, co mohou, se záměrem, že část peněz půjde na studia. Pětina rodičů začíná šetřit již od útlého věku potomků.

"Vysokoškolské studium je citelný zásah do rodinného rozpočtu, na který se ale lze předem připravit. Nemají-li rodiče naspořeno, musí hledat finance jinde. 43 % rodičů budoucích vysokoškoláků očekává, že se bude muset uskrovnit pouze u zbytných výdajů, jako je například výběr dovolené. Oproti tomu 37 % předpokládá, že bude muset hledat úspory v denním chodu domácnosti," doplňuje finanční odborník. Ohledně toho kolik dětem spořit, však neexistuje obecná cifra, která by platila pro všechny. "Třetina rodičů očekává, že jim rodinné výdaje kvůli studiu potomka vzrostou o 3 000 až 5 000 Kč měsíčně, další téměř třetina předpokládá náklady o 1 000 až 3 000 Kč měsíčně. Necelá čtvrtina se domnívá, že to bude dokonce 5 000 až 10 000 Kč," přidává údaje ze zářijového průzkumu.