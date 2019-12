Black Friday na český způsob

"Lidé by při nákupech neměli sledovat výši slev, které jsou mnohdy zavádějící. Spíše by se měli orientovat podle koncových cen. Ty je vhodné srovnávat na internetu s dalšími nabídkami u jiných obchodníků," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ve Spojených státech je po svátku Díkůvzdání zvykem vyrazit do obchodů na nákupy. Obchodníci se toho pokouší využít marketingovou akcí Black Friday, kdy se výrazně zvyšují tržby. Obrazně řečeno můžeme říci, že je snahou obchodníků dostat zisky ze záporných červených čísel do kladných černých čísel. Popularita Black Friday se postupně rozšířila za hranice Spojených států a dorazila i do České republiky.



České pojetí Black Friday se výrazně liší od amerického. Mnohé české obchody nemají Black Friday pouze jeden den, ale slaví ho celý listopad a mnohdy deklarují, že levnější ceny až do Vánoc již nebudou. Odlišností, na které si v České republice musíme dát pozor, je však daleko víc. První analýzy letošního Black Friday nám dokonce naznačují, že byl plný podvodů.





Podle projektu Hlídačshopů.cz, který monitoruje největší české e-shopy, se mnohé produkty nikdy neprodávaly za původní přeškrtnuté ceny. Jedná se tedy o ceny zcela fiktivní, které slouží k vytvoření vysokých procentuálních slev. Jinými slovy obchody fiktivně navyšují své původní ceny, aby vzápětí mohly ohromit své zákazníky výrazným cenovým rozdílem.



Největší prodejci na internetu se letos chovali seriózně. E-shopy Alza a Mall zdražily v rámci Black Friday pouze jednotky produktů. E-shop CZC dokonce neměl ani jeden takový prohřešek. Naopak e-shop T.S.Bohemia během Black Friday fiktivně navýšil původní cenu u 653 produktů. Společnost Mountfield zas měla o Black Friday v akci 163 produktů s průměrnou slevou 63 procent. Ve skutečnosti však slevy dosáhly v průměru pouze úrovně 26 procent.



Dalším prohřeškem obchodníků je, že využívají doporučenou maloobchodní cenu k výpočtu slevy. Když se však podíváme na údaje přímo u výrobců, zjistíme, že nekorespondují s tím, co deklarují obchodníci. Rovněž jsou známé případy, kdy časově omezené výhodné nabídky jsou po ukončení Black Friday výhodnější než v jeho průběhu.