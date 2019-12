Regionální měny si připisují zisky (Komentář)

Regionální měny skončily dnes mírně v plusu. Koruna si připsala necelou jednu desetinu procenta a posunula se na úroveň 25,54 CZK/EUR. Polský zlotý a maďarský forint posílily shodně o 0,2 %. Polský zlotý na 4,281 PLN/EUR, maďarský forint pak na 331,6 HUF/EUR.

Mzdová dynamika v Česku mírně zvolní

V Česku bude zítra zveřejněn vývoj mezd za třetí čtvrtletí letošního roku. Jejich dynamika sice mírně zvolní, i tak ale zůstává stále poměrně vysoká. Centrální banka ve své prognóze očekává mzdový růst v reálném vyjádření na úrovni 4,4 %. To je mírně jak nad naším odhadem, tak i nad konsenzem trhu. Nižší růst mezd ve srovnání s prognózou ČNB tak zřejmě potvrdí slova guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, že úrokové sazby zůstanou po několik následujících čtvrtletí beze změny. To je i náš hlavní scénář. Za celý letošní rok očekáváme růst nominálních mezd na úrovni 7,2 %. V příštím roce pak jejich dynamika podle naší prognózy dosáhne 6,0 %.

Polská centrální banka dnes ponechá sazby beze změny na úrovni 1,5 %. Rétorika by se však měla postupně otáčet směrem k více jestřábí. Důvodem by měla být inflace, která v Q1 20 pravděpodobně vyšplhá až na úroveň 3,5 %, tedy 1 pb nad inflační cíl polské centrální banky. To by se mělo odrazit i ve vývoji kurzu polského zlotého, který by podle naší prognózy měl v Q1 20 posílit směrem k úrovni 4,3 PLN/EUR.