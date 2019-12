Trump si došlápl na Brazílii, Argentinu, Francii a dohoda s Čínou je taky nahnutá

Americký prezident Donald Trump na sebe opět strhl pozornost finančních trhů. Nejprve oznámil úmysl zvýšit cla na dovoz hliníku z Brazílie a Argentiny, které obvinil z úmyslné „masivní devalvace“ jejich měn, což jim podle Trumpa dává neférovou výhodu nad americkými farmáři. Prezident také naznačil, že urovnání obchodního sporu s Čínou by se nemuselo stihnout do příštích voleb, které Američany čekají v listopadu roku 2020. Z Číny mezitím přicházejí zprávy, že se tamní úřady chystají zařadit konkrétní americké firmy na listinu „nespolehlivých entit“, čímž podle všeho vrací úder za nedávno schválený zákon na podporu demonstrantů v Hong Kongu. Ten Číňané vnímají jako americké vměšování do svých vnitřních záležitostí a zřejmě jej nenechají bez odezvy.

Trump se dnes vyjádřil i k nové digitální dani ve výši 3 % z globálního obratu, kterou Francie uvalila na internetové giganty. Jelikož je daň namířena primárně proti americkým společnostem jako je Google nebo Facebook, mělo by podle Trumpa být jejich zdanění přenecháno výhradně americké vládě. Francii tak pohrozil odvetnými cly ve výši 100 % na 63 konkrétních výrobků, mezi které patří sýry, vína, kosmetika či porcelán. Kromě Francie zvažují Američané podobný postup i proti Rakousku, Itálii či Turecku. I v těchto zemích je oficiálním důvodem odvety jejich přístup ke zdanění digitálních služeb. Z francouzské strany již zazněla varování, že by v případě americké odvety mohla následovat další odplata, tentokráte celoevropská, namířená proti zboží z USA. Zdá se tedy, že napětí v mezinárodních obchodních vztazích se jen tak neuvolní.































Autor: Vít Hradil, analytikEditor: Luboš Růžička, analytikTým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.