Trump: Dohoda s Čínou bude možná lepší až po prezidentských volbách 2020

Trump uvedl, že případné dosažení dohody je nyní údajně čistě na jeho rozhodnutí respektive jeho podpisu.

Americký prezident Donald Trump se dnes překvapivě vyjádřil v tom smyslu, že obchodní dohodu s Čínou by bylo asi lepší dojednat až po prezidentských volbách Trump v tomto ohledu uvedl, že v některých ohledech se mu tato myšlenka celkem zamlouvá, ale Čína chce údajně uzavřít dohodu už nyní a US strana uvidí, jestli budou navrhované podmínky ty správné. Trump také uvedl, že pro dojednání dohody s Čínou nemá žádný konkrétní deadline. Trump neupřesnil, jestli se jeho komentář týká případné dohody jako celku či aktuálně projednávané předběžné části pojmenované pracovně jako "fáze 1".USA a Čína vůči sobě uplatňují zvýšená cla od začátku roku 2018. Do poloviny prosince byl odložen deadline pro uvalení cel na další skupiny zboží.US prezidentské volby proběhnou v listopadu příštího roku. Trump také obvinil dřívější administrativu z odpovědnosti za současný neutěšený stav obchodních vztahů s Čínou.Akciové trhy a futures reagují na Trumpova slova negativně. Futures na americký DJIA klesají o 300 bodů, pokles indikují také indexové futures pro Nasdaq