Plánovaná rekonstrukce křižovatky ul. Mostní a Březnická ve Zlíně má přispět k rozvoji dopravní infrastruktury ve městě

Plánovaná rekonstrukce křižovatky ul. Mostní a Březnická má přispět k rozvoji dopravní infrastruktury ve městě

publikováno: 3.12.2019

Zlín - Odbor dopravy statutárního města Zlín řeší postupnými kroky budování či rekonstruování strategických míst, která jsou nezbytná v dalším rozvoji dopravní infrastruktury ve Zlíně. Nemalou přestavbou je také rekonstrukce křižovatky ulic Mostní a Březnická.

Projekt zahrnuje rekonstrukci ulic Březnická, Mostní a U Zimního stadionu. V rámci rekonstrukce bude upraveno křížení ulice Březnická a Mostní, kde vznikne průsečná křižovatka řízená světelnou signalizací. Bude vybudována nová společná stezka pro cyklisty a chodce, nové chodníky a stávající chodníky budou zrekonstruovány. Dále je zde navržena dvojice zastávkových zálivů na ulici Mostní a zrušení stávající nástupní zastávky v prostoru točny MHD pod sportovní halou.

„Na konci roku 2018 jsem se dozvěděl, že v květnu roku 2018 proběhlo jednání s projektantem, kde bylo dohodnuto ukončení spolupráce na tomto projektu, což bylo stvrzeno podpisem města i projekční kanceláří. V lednu 2019 jsme začali zvažovat několik variant řešení zmíněné situace. Jednou z variant byla dočasná oprava komunikace a nové dopravní značení, abychom křižovatku alespoň upravili dříve, než bude finální přeměna dokončena. Bohužel tato možnost se ukázala jako nerealizovatelná kvůli stavu podloží,“ uvedl radní pro dopravu Michal Čížek.

Nově zadání projektu nebude řešit výstavbu ani rekonstrukci dvou stávajících parkovišť. Na území mezi křižovatkou a sportovní halou Datart (bývalý Euronics) chystá město Zlín vypsat v nejbližších týdnech architektonickou studii, což by vybudování parkoviště, jak bylo původně zamýšleno, tuto architektonickou soutěž značně omezilo. „Plocha pod sportovní halou je natolik výjimečná, že původní záměr vybudovat zde obyčejné parkoviště mi nepřijde jako šťastné řešení,“ nastínil nový záměr radní.

Cílem nově vytvořené světelně řízené křižovatky je zlepšení připojení z místní komunikace ulice Mostní na silnici II/490 ulice Březnická, po které jsou vedeny linky MHD. Tím se docílí zlepšení dostupnosti veřejné dopravy v okolí univerzity Tomáše Bati. Současně by mohla být vytvořena společná stezka pro chodce a cyklisty, která umožní zkvalitnění uvažované cyklodopravy a propojení s již zrealizovanými cyklotrasami.

Začátkem roku 2019 Odbor dopravy započal práce na statickém zabezpečení podzemní chodby, která vede pod komunikací, a oddělení této chodby jako samostatného objektu. Město začalo naplňovat smlouvu, kterou uzavřelo v roce 2018 se správcem konkurzní podstaty úpadce Svit, a. s. Zlín tak, aby tato chodba mohla přejít do majetku města a nestála dále v cestě jak úpravě křižovatky, tak celého prostoru.

„Momentálně musíme vypsat soutěž na projekční kancelář, která narovnání křižovatky dotáhne do stavebního povolení. Škoda, že toto nebylo zadáno ihned po rozvázání smlouvy s předchozím dodavatelem projektu. Osobně jsem s vypsáním soutěže chtěl počkat, až si budu jistý, že město naplní smlouvu s konkurzním správcem Svit a bude přichystána pracovní verze architektonické soutěže na území pod sportovní halou,“ prozradil Michal Čížek. Město Zlín má rekonstrukci křižovatky zařazeno do takzvaných strategických staveb a její financování je promítnuto do střednědobého finančního plánu radnice.

„Rádi bychom našli dotační titul, který by křižovatku pomohl spolufinancovat. Nabízí se možné řešení z programu SFDI. Počítáme i se spoluúčastí ŘSZK. Pokud se nám podaří najít zpracovatele projektové dokumentace začátkem roku 2020, tak předpokládám, že stavební práce na této křižovatce by mohly začít nejpozději v období 2021-2022,“ upřesnil otázku financí radní Čížek.