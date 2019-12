Akcie: Tento sektor je černým koněm pro rok 2020

Největším rizikem pro příští rok je podle šéfky akciových stratégů Bank of America Securities Savity Subramanianové rostoucí zranitelnost amerického akciového trhu v důsledku růstu objemu peněz v pasivních investičních fondech. Naopak zajímavou příležitost vidí v akciích ze sektoru, který investoři s oblibou přehlížejí.

"V případě akcií firem s velkou tržní kapitalizací a akcií zastoupených v indexu S&P 500, které jsou standardně nejlikvidnějšími tituly na světě, se obávám toho, co by při poklesu trhů a snaze investorů zbavit se těchto akcií mohla způsobit skutečnost, že stále větší objem cenných papírů drží pasivní fondy," říká Subramanianová.

Z hlediska příležitostí se Subramanianová poohlíží zejména v americkém finančním sektoru. "Ne proto, že bychom očekávali výrazné oživení světové ekonomiky nebo úvěrového trhu, ale proto, že se z něj stalo nové odvětví s vysokými dividendovými výnosy," uvádí Subramanianová s tím, že součet vyplácených dividend a zpětných odkupů akcií je v rámci S&P 500 právě v tomto odvětví vůbec nejvyšší.

Jak navíc Subramanianová upozorňuje, finance jsou nejméně oblíbeným sektorem institucionálních long only a hedgeových investorů, takže jde o odvětví, v jehož ocenění je již nyní zahrnuto mnoho rizik. Proti roku 2007 je navíc podle expertky z Bank of America Securities mnohem lepší zdraví amerických finančních domů, takže by je případné zhoršení stavu ekonomiky mělo zasáhnout mnohem méně než před deseti lety.

Další článek: Geopolitická rizika roku 2020: (I) Evropou bez silných lídrů živ je svět