Ranní GBP/USD - Úterý 3.12.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Pondělní pohyby na měnovém páru GBP/USD opět postrádaly jakoukoliv razantní akci. Libra vůči dolaru konsoliduje a vyčkává.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Při pohledu do makrokalendáře to pro měnový pár GBP/USD díky absenci jakýchkoliv důležitých zpráv opět vypadá na klidnou obchodní seanci, zároveň ne vůbec jednoduchou a možná i neobchodovatelnou. Týdenní graf za posledních šest týdnů ukazuje konsolidaci. Listopadová měsíční svíce má tvar rostoucího pinbaru. Kvůli jejímu umístění to ale ještě nemusí znamenat jasný růst. Jasněji by mohlo být po volbách do britského parlamentu, které se konají 12. prosince.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.