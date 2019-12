Yardeni o trzích v příštím roce

Známý investor Ed Yardeni na svém populárním blogu píše, že podle něj uzavře index S&P 500 na konci příštího roku na 3 500 bodech. Jeho hlavní obavou je přitom to, že přijde rally, která bude příliš silná na to, aby se dala udržet po celý příští rok.



Investoři se nyní podle Yardeniho začínají ve svých očekáváních přesouvat k většímu optimismu. Tedy k vyššímu růstu globální ekonomiky v příštím roce s tím, že inflace zůstane i nadále utlumená. Zisky obchodovaných firem letos zhruba stagnovaly, což je podle Yardeniho do značné míry dáno tím, jak prudce rostly v roce minulém, kdy jim výrazně pomohlo snížení daňové zátěže a růst ziskovosti energetických firem.





Díky letošnímu vývoji by zase mělo být jednodušší dosáhnout v roce 2020 meziročního růstu zisků. Analytici nyní podle Yardeniho konkrétně očekávají, že provozní zisky obchodovaných společností se zvýší o 9,1 % a v roce 2021 dokonce o 10,8 %. „Domnívám se, že podobně jako v minulosti jsou příliš optimističtí,“ píše investor s tím, že on sám počítá s 5,2% a 4,7% růstem zisků. Hlavní centrální banky příští rok pravděpodobně „udrží svou ultrauvolněnou monetární politiku“. Fed sazby zřejmě nezmění, ale bude pokračovat v programu nákupu vládních obligací, jeho investice do MBS ale budou klesat.„Jak Čína, tak Spojené státy mají jednoznačný zájem na tom, aby co nejdříve dokončily první fázi jednání o obchodní dohodě. Chtějí uklidnit finanční trhy a omezit to, jak spory a s nimi spojená nejistota doléhají na ekonomiku,“ míní Yardeni. Dodává však, že je dobré nebrat uzavření dohody jako jistotu. Může k tomu dojít až příští rok. Čínská strana pak podle investora nebude chtít uzavírat další fáze jednání dříve, než se ukáže, kdo bude novým americkým prezidentem.Vedle možných problémů v jednáních zmíněných zemí může být pro akcie problémem vývoj v Hongkongu. Peking se sice zatím vyhýbá přímým intervencím (k čemuž podle Yardeniho může přispívat to, že žijeme v době chytrých mobilních telefonů a čínská vláda tak nechce, aby někdo živě přenášel brutální zákroky na ulici). Rozbuškou pak může být i vývoj na Blízkém východě, a to zejména tenze mezi Izraelem a Íránem.Zdroj: Blog Eda Yardeniho