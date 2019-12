Dividenda svobody a test, ve kterém zatím moc neprospíváme

Představme si dva šéfy nějakých mezinárodních korporací s ohromnými platy a odměnami. Jeden z nich většinu vydělaných peněz dává na opulentní život, druhý žije skromně, věnuje se filantropii a hodně peněz také investuje do mladých nadějných firem. Známý ekonom N. G. Mankiw se nedávno zamýšlel nad tím, jak oba zdanit (pokud už mají být zdaněni) a nad několika souvisejícími tématy.



Někteří čtenáři možná zaznamenali, že pan Mankiw (mimochodem autor populárních učebnic ekonomie), nedávno ukončil své členství v republikánské straně. A zdá se, že hodlá být aktivnější u demokratů. Výše uvedenému tématu se totiž věnoval v rámci úvahy o tom, jaké změny v daních prosazují kandidáti této strany na příštího amerického prezidenta. Elizabeth Warren, či Bernie Sanders podle hodnocení ekonoma prosazují takové kroky, které by v konečném důsledku vedly k většímu zdanění toho výše zmíněného šéfa, který žije skromně a investuje.





Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Možná většina z nás naopak cítí a uvažuje tak, že v případě potřeby bylo by lepší uvalit vyšší daňovou zátěž na typ první. Už proto, že ten druhý svými aktivitami a investicemi zvyšuje produkční výkon ekonomiky . A může přispívat třeba k vývoji nových zelených technologií a podobně. Jak by toho šlo v praxi dosáhnout?Pan Mankiw poukazuje na dalšího prezidentského kandidáta Andrewa Yanga, který by v USA rád zavedl daň z přidané hodnoty . Tedy něco, nad čím se u nás a v celé Evropě ani nepozastavujeme. A krok, který by jednu stranu zdanil právě spotřebu (na rozdíl od investic ) a do rozpočtu přinesl nemalé částky. Podotknu, že my bychom se v této souvislosti mohli chválit, že už jsme něco takového dávno zavedli. Jenže to můžeme brát i z druhé strany – my již tento zdroj použít nemůžeme, zatímco Američané si jím mohou výrazně pomoci. A jejich rezervy (třeba ohledně dluhové udržitelnosti), jsou tak z tohoto pohledu znatelně vyšší. Z této perspektivy pak můžeme konec konců hodnotit i následující graf, který ukazuje poměr daní k HDP ve vyspělých zemích:Výše uvedené je ale jen polovinou návrhů pana Yanga. Ta druhá hovoří o tom, že ony vybrané daně by byly použity na univerzální nepodmíněný příjem ve výši 1 000 dolarů měsíčně (pan Yang jej nazývá dividendou svobody). Zatímco ta první polovina je relativně bez kontraverze, o této druhé bude zřejmě platit opak. Já sám tu nemám vyhraněný názor (viz níže), možná jej nemá ani pan Mankiw, ale poukazuje na jednu důležitou věc:Častou výhradou proti tomuto systému je to, že peníze dostanou i lidé, kteří je absolutně nepotřebují díky tomu, kolik si vydělají. Jenže pan Mankiw tvrdí, že na věc je třeba se dívat v celku – jak z pohledu daní, tak z pohledu transferů. Může totiž dojít k tomu, že celý systém (tj. daně a transfery dohromady) efektivně provádí to, co by provedla popsaná změna, jenže skrytým a mnohem složitějším způsobem. Takže může být zavádějící posuzovat míru zdanění různých skupin obyvatel bez pohledu na to, kam plynou transfery. A také posuzovat transfery bez toho, abychom posuzovali míru zdanění. Mimochodem právě pro toto (a nejen toto) je podle mne pan Mankiw výborný ekonom: Na jednoduchých příkladech dokáže ukazovat celý obrázek, obě strany mince a nevybírá jen polovinu příběhu.Pan Mankiw na závěr zmiňuje i Miltona Friedmana a jeho návrhy negativní daně z příjmu. Tedy to, že by existoval jednoduchý systém s danou hranicí příjmů, pod níž by lidé daně neplatili, ale dostávali by naopak státní příspěvek . Pan Mankiw tvrdí, že v roce 1968 tento návrh podpořilo asi 1 000 ekonomů, včetně lidí jako James Tobin, Paul Samuelson, Peter Diamond, či Martin Feldstein. A hodnotí to následovně: „Může se tisíc ekonomů mýlit? Určitě ano. Ale podle mne tomu tak v tomhle případě nebylo“.Já jsem tu minulý týden přemítal trochu o přínosech a negativech akciového trhu, včetně toho, jak by mohl pomoci v případě, že roboti začnou lidem brát práci . Pokud by k tomu (teoreticky) došlo, určitě bychom se nemohli dívat na to, jak část společnosti díky automatizaci (dál) bohatne, zatímco ta druhá chudne. Jedním z řešení by namísto přímých transferů mohlo být, kdyby ti, co práci ztrácejí (a nenacházejí novou), mohli roboty (tj. firmy , které je používají) ve větší míře vlastnit. Pak by přišla skutečná materiální (!) „ dividenda svobody“.Možná to ale dobrý nápad není. Obávám se každopádně následujícího: Nedávno jsem tu psal o tom, jak by ekonomika měla fungovat podle islámského práva. A mimo jiné o tom, že materiální bohatství je z jeho pohledu velkou odpovědností a zároveň testem. S tím plně souhlasím. To, že se vůbec v době masivní nerovnosti v bohatství (na několika rovinách) musíme bavit o nějakém „nuceném“ přerozdělení, asi něco o dosavadních výsledcích tohoto testu říká.