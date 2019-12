Martin Mejstřík: Václavu Havlovi jsme absolutně věřili, a nejenom jemu (Video)

Nejšťastnější byl v roce 1989, když významně přispěl do boje proti komunistům. A od té doby se hledá. V senátorském křesle pobyl jen jedno období a vystřídal dvacet zaměstnání. Co kromě sebe hledá bývalý politik a studentský vůdce Martin Mejstřík? Pořad Osobnost Plus moderuje Barbora Tachecí. Článek + audio: https://rozhl.as/3Pr

-------------------------------------------------------------

» Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/rozhlasplus ?

» Sledujte nás na Twitteru: https://twitter.com/CRoPlus

» Články, online poslech a audioarchiv Plusu na webu: https://plus.rozhlas.cz

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/p39/tttcCltU-martin-mejstrik-vaclavu-havlovi-jsme-absolutne-verili-a-nejeno.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz