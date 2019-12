Překvapivý pokles ISM: Aktivita amerického průmyslu jde rychleji dolů (komentář analytika)

Listopadový průzkum mezi firmami v americkém průmyslu nedopadl úplně podle představ. Zatímco předchozí měsíc naznačoval stabilizaci a následně dodaly příznivé náznaky i některé tvrdé statistiky, dnešní data ukazují opětovné zhoršení. Index ISM klesá na 48,1 z 48,3 bodu, přičemž trh byl naladěný na 49,2.





Produkce podle reportu sice zpomalila svůj pokles, ale znovu začalo výrazněji ubývat nových zakázek včetně exportních a rychleji mizí i ty rozpracované. Zaměstnanost klesala větším tempem než před měsícem. Cenové tlaky nadále chybějí, přičemž ale ceny podle průzkumu klesaly o něco mírnějším tempem.

Zpovídané firmy tentokrát v odpovědích nejsou úplně jednoznačně negativní. Na jednu stranu se dočteme o pokračující ekonomické nejistotě, opatrnosti či přehodnocování plánů na příští dva roky směrem dolů. Jenže celkově v příspěvcích převládají slova o stabilizaci byznysu.

Pro trhy je listopadová zpráva ISM jednoznačně negativní, neboť se celkově doufalo v postupný obrat k lepšímu. Reakci vidíme na klesajících akciích nebo slábnoucím dolaru. Pro nás je zpráva signálem, že období stabilizace výrobního sektoru či investiční aktivity možná bude trvat o něco déle. Situace nevypadá, že by se měla ještě podstatně zhoršovat, ale přesvědčivý obrat se zatím nekoná. Prozatím to ovšem nevypadá, že by situace vybízela Fed k rychlé reakci. Možnost snížení úrokových sazeb zůstává otevřená, ale podle našeho názoru by sazby poslala níž až delší série negativních zpráv, a především případný negativní zvrat v obchodní válce.