Investice v závěru roku tradičně zrychlují (Komentář)

Státní rozpočet za prvních jedenáct měsíců skončil v deficitu 38,6 mld. Kč. Oproti předchozímu měsíci se jedná o zhoršení salda o 19 mld. Kč. Zároveň se také jedná o nejhorší listopadový výsledek od roku 2014, kdy byl deficit téměř dvojnásobný.

Na příjmové straně pokračuje trend posledních měsíců. Všechny hlavní daňové položky postupně prohlubují svůj deficit vůči plánovanému výběru. To se pak odráží i na celkovém saldu státního rozpočtu, který počítal s rychlejším růstem ekonomiky, a tudíž i s vyšším výběrem daní. Celkově tak jsou daňové příjmy za posledních jedenáct měsíců nižší o 36,5 mld. Kč oproti schválenému plánu. Největší daňová položka ve státním rozpočtu, daň z přidané hodnoty, pak postrádá více než 7 mld. Kč. Tento deficit by však v závěru roku měla vykompenzovat závěrečná záloha daně z příjmu právnických osob, která by podle našich odhadů měla přinést do rozpočtu přibližně 40 mld. Kč. Tyto zálohy jsou však odvozeny od zisků firem z minulého roku, kterých letos podle nás již nedosahují. To vytváří riziko pro státní rozpočet v příštím roce v podobě vyšších daňových vratek.

Běžné výdaje v listopadu lehce dorovnaly říjnový deficit, ale stále nedosahují rozpočtovaného plánu. Celkově tak stát vydal o necelých 11 mld. Kč méně, než s čím počítal státní rozpočet. Investiční aktivita však podle očekávání v závěru roku zrychluje, ale stále mírně zaostává za rozpočtem. Riziko nižší realizace investic se tak postupně snižuje a naopak je tu i možnost, že by mohly být i vyšší, než s čím počítá rozpočet díky vysokému objemu nespotřebovaných výdajů z minulých let obdobně jako vloni. Ke konci listopadu zbývalo z předchozích let k vyčerpání 31,4 mld. CZK. I přesto však současný objem investic odpovídá roku 2008 při zanedbání rozdílných cenových hladin.

Celkově tak vidíme nižší daňové příjmy, ale i nižší výdaje, než s čím počítá plán státního rozpočtu. O výsledku hospodaření v tomto roce tak rozhodnou investice v závěru roku, které pravděpodobně zopakují loňský skok na poslední chvíli. Na druhou stranu předpokládáme finanční injekci v podobě závěrečné platby záloh na dani z příjmu právnických osob, která by měla výrazně vylepšit hospodaření státu. Celkově tak očekáváme, že letošní státní rozpočet skončí v lehce nižším deficitu, než s jakým počítal plán Ministerstva financí, tj. 40 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu však vyvažuje stále pozitivní hospodaření municipalit a zdravotních pojišťoven. Celkové veřejné finance by tak letos podle naší prognózy měly skončit v lehkém přebytku 0,3 % HDP.