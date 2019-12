Dominik Rusinko: OPEC v pasti těžebních škrtů (Video)

Ceny severomořské ropy Brent v posledních dnech oscilovaly kolem 60 USD za barel a vyčkávají na další zasedání ropného kartelu OPEC, které proběhne koncem tohoto týdne ve Vídni. „Očekáváme, že by OPEC měl prodloužit dosavadní škrty v objemu 1,2 milionu barelů minimálně o další tři měsíce, to znamená do června příštího roku,“ říká analytik ČSOB Dominik Rusinko. „Naše analýzy poměrně jasně ukazují, že prodloužení o další 3 měsíce, tedy do poloviny příštího roku, nebude dostatečné. To znamená, že OPEC se ocitá v pasti produkčních škrtů,“ dodává Rusinko. Jaký vývoj na zasedání OPEC očekává? Jaký vliv by mohla mít jednání a politické zájmy na cenu ropy? I na to odpovídá v následujícím videu analytik Rusinko.

Zdroj: Youtube, kanál uživatele PatriaCZ

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz