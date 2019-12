Česká koruna nebude v roce 2020 slábnout, zní z ING

ING Bank revidovala svůj výhled kurzu koruny vůči euru pro rok 2020, a to z oslabování k 26 EUR/CZK na stagnaci okolo 25,50. Méně negativní výhled pro korunu souvisí se zmírněním některých globálních rizik a strukturou pozic zahraničních investorů v koruně.

Ve světle blížící se dohody mezi USA a Čínou by obchodní války již neměly dále eskalovat. Uzavření dohody se sice oddaluje, to ale vzhledem k blížícím se prezidentským volbám v USA snižuje pravděpodobnost uvalení cel na dovoz evropských automobilů do USA. Také riziko tvrdého brexitu se výrazně snížilo, odchod Spojeného království z Evropské unie s dohodou by vzhledem k předpokládanému vítězství Konzervativní strany ve volbách 12. prosince měl proběhnout hned v lednu.

Česká národní banka svým aktuálním spíše jestřábím postojem naznačila trhu, že snižování sazeb prozatím není na stole, což omezuje možnost oslabování koruny z důvodu snižování úrokového diferenciálu. Relativní odolnost koruny vůči eskalaci globálních rizik v průběhu letošního léta navíc naznačuje, že zahraniční investoři držící korunové pozice jsou spíše dlouhodobější hráči těžící z pozitivního úrokového diferenciálu (současně vyšších úrokových sazeb v české ekonomice vůči zahraničí), ne rychlí investoři typu hedgeových fondů.

Výdrž zahraničních investorů do korun je tedy patrně větší, což snižuje riziko větších výprodejů české měny v případě zvýšené globální nejistoty. Zmíněná překoupenost koruny nicméně přetrvává, stačí se podívat na stabilní podíl držby státních korunových dluhopisů nerezidenty, a to bude na druhou stranu bránit koruně v posilování. A proto je namístě předpoklad, že se koruna bude v horizontu příštího roku pohybovat zhruba na současné úrovni (ke konci roku 2019 však může dojít opět k mírnému oslabení, pro konec roku typickému).

