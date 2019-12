CZE: Rusnok čeká stabilní sazby

Guvernér ČNB Jiří Rusnok řekl v pátek pro Aktuálně, že pravděpodobnost setrvání sazeb na 2 % po několik dalších čtvrtletích je nyní vysoká.

Tento postoj odpovídá zhruba naší prognóze, kdy čekáme stabilní sazby i během celého příštího roku. V roce 2021 pak bude záležet na tom, jak bude vypadat eurozóna a kdo vyhraje americké volby. Pokud se eurozóna oživí a Trump neobhájí, mohlo by dojít k dalšímu zvýšení sazeb. Případná výhra Trumpa by ale mohla znamenat, že po Číně začne zvyšovat na cla na zboží z EU, což by byl silný argument pro ponechání sazeb beze změny.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny