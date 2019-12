Koruna a efekt konce roku

V roce 2017, kdy Česká národní banka ukončila kurzový závazek, jsme na jeho konci byli svědky citelného oslabení spotového kurzu koruny. Pohyb byl způsoben tzv. efektem konce roku. Tento sezónní jev byl na trhu patrný rovněž loni a stejně by tomu mělo být i letos.

Efekt konce roku je spjat s povinností českých bank odvádět odvody do Rezolučního fondu, který shromažďuje finanční prostředky určené pro řešení případných bankovních krizí. Velikost odvodů je každoročně vypočítána k 31. prosinci jako procento objemu nekrytých korunových depozit. A právě výpočet určený k přesnému dni stojí za tím, že české banky mají tendenci snižovat korunová depozita na co nejmenší, aby tak snížily i následné odvody.

Možností, jak klientská depozita snížit, a to zejména ta, která jsou „pozůstalostí“ spekulací z doby kurzového závazku, jsou mnohá. Banky obvykle ke konci roku snížily krátkodobé depozitní sazby do záporu, aby tak klienty v podstatě donutily volné prostředky přesunout jinam. Pokud tak klient nechce být penalizován, je nucen využít instrumenty, jako jsou cross currency swapy, prostřednictvím nichž swapuje koruny za euro. U nich docházelo k propadu implicitní korunové sazby do záporu, což se následně projevilo i na korunových forwardech. Konkrétně šlo o pokles forwardových bodů, ačkoliv úrokový diferenciál zůstal nezměněn, vinou čehož se forwardový kurz dostal krátce pod spotový.

I letos jsme již pozorovali pokles forwardových bodů. Například měsíční EURCZK forward se na konci listopadu propadl z hodnoty kolem 50 bodů směrem k nule. Dna bylo dosaženo těsně před koncem minulého týdne, od té doby pozorujeme následný nárůst forwardových bodů s tím, jak se termín vypořádání vzdaluje načasování odvodů bank do Rezolučního fondu. Pokles forwardových bodů byl rovněž pozorován u tříměsíčního instrumentu, a to v první vlně již na přelomu září a října. S blížícím se koncem roku bude ten samý pohyb patrný i na krátkodobějších forwardech, například týdenních, které se zatím vyvíjí bez vlivu efektu konce roku.

Zajímavostí v tomto směru byl loňský rok, kdy sezónního efektu konce roku, jak tehdy uvedly Hospodářské noviny, využily zahraniční centrální banky, konkrétně slovenská a izraelská. Ty využily situace a možnosti ukládat korunová depozita u ČNB za sazby kolem nuly, díky čemuž vytvořily výhodnější alternativu depozit oproti tomu, co nabízely české banky. Ve výsledku tak došlo k rozložení efektu konce roku do delšího časového rámce, což rovněž ovlivnilo jeho sílu, například ve srovnání s roku 2017.

Vzhledem k tomu, že efekt konce roku není pro účastníky trhu žádnou novinkou, dá se předpokládat, že se na něj připraví. Na základě toho bychom očekávali další rozložení do delšího časového rámce, přičemž i utlumenější dopad na spotový kurz. Nelze však vyloučit, že v posledním týdnu letošního roku nebude koruna opět oslabovat. Ostatně jako tomu bylo nejen v roce předloňském a loňském.

Ještě předtím však bude kurz koruny zajímat rozhodnutí ČNB o sazbách. Vzhledem k tomu, že se bankovní rada již na předchozím zasedání rozhodovala mezi stabilitou úroků a zvýšením, část trhu spekuluje na to, že by úroky mohly být letos ještě zvýšeny. My předpokládáme, že zůstanou beze změny. To by mohlo vyvolat zklamání této hrstky sázkařů, což by se ve výsledku mohlo projevit v oslabení kurzu koruny.

Vedle toho nesmíme zapomínat na vnější rizika ovlivňující sentiment globálních trhů. Polovina prosince bude důležitá nejen vzhledem ke konání předčasných voleb do britského parlamentu, ale zejména v otázce obchodních sporů mezi USA a Čínou. K 15. prosinci by totiž USA měly zavést další cla na čínský dovoz, což by, i když jde o očekávanou událost, mohlo celkově přispět ke zhoršení tržní nálady. Otázkou je, zda se do té doby nepodaří dosáhnout americko-čínské obchodní dohody v rámci tzv. fáze jedna. Dostupné informace sice vyznívají spíše pozitivně, avšak konkrétního výstupu jsme se stále nedočkali. A právě to trhy udržuje v režimu ostražitosti bez tendence tíhnout k výraznější risk-on či risk-off náladě.

Následující dva týdny proto považujeme jak z hlediska vývoje zahraničních devizových trhů, tak i toho domácího za stěžejní.

Výhled pro dnešní den

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,54 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,47 až 25,55 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,15 až 23,31 USDCZK.*

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1019 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,29 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0938 do 1,1023 EURUSD.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.