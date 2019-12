Moneta exkluzivně jedná o převzetí Wüstenrot

Moneta v pátek získala exkluzivitu pro vyjednávání o akvizici Wüstenrot – stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky. Záměrem společnosti Moneta je podepsat kupní smlouvu do konce roku 2019. Vypořádání transakce je plánováno na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté. Plánovaná akvizice bude financována z přebytku kapitálu a z volné likvidity. Transakce nebude vyžadovat navýšení kapitálu, a proto nedojde k naředění podílů akcionářů Monety. Neméně důležité je, že Moneta navrhne výplatu dividendy za rok 2019, jak bylo dříve komunikováno. Neočekává se žádný vznik goodwillu, nicméně během roku akvizice je možný mimořádný zisk. Moneta očekává, že ji akvizice zvýší jak zisk na akcii tak dividendu v krátkém a středním období. Nová aktiva by měla přinést do ziskovosti 15% a zvýšení provozních tržeb by mělo být minimálně na úrovni 10%. Moneta očekává, že v důsledku akvizice dojde k významné synergii nákladů (přibližně 6% současné nákladové základny). Moneta by přidala 400 000 klientů (+ 45% v retailových vkladech, respektive cca 53 mld. Kč), čímž by se zvýšil podíl na trhu retailových vkladů z 5% na 8%. Akvizice by zdvojnásobila hypoteční portfolio a podíl na trhu by se zvýšil z 3% na 6%. Zároveň plánovaná akvizice přinese 13 miliard Kč retailových úvěrů ze stavebního spoření a díky tomu MONETA navýší své portfolio spotřebitelských úvěrů ze stávajících 40 miliard Kč na 53 miliard Kč. Před vypořádáním transakce musí MONETA získat regulatorní souhlasy České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.



Na první pohled a na základě dostupných informacích se akvizice zdá pro Monetu atraktivní příležitostí, když odpovídá její strategii v rámci retailové expanze. Silný růst Monety v maloobchodě v letech 2018 a 1-3Q19 byl tažen nárůstem podílu na trhu hypotečních úvěrů. Přidání hypotečního businessu Wüstenrot by Monetu posunulo na páté místo na českém trhu. Nákup by byl menšího objemu než aktiva, která se Moneta pokusila získat v loňském roce, a přínos do výnosů Monety by byl nižší. S tím spojené riziko se však jeví také nižší a předpokládáme, že struktura dohody bude méně složitá, což považujeme za pozitivní. Budeme muset počkat na další informace o ziskovosti aktiv, na očekávání Monety ohledně sloučeného businessu a také na kupní cenu. Moneta naznačila, že akvizice neovlivní goodwill a že by mohla přinést mimořádný zisk. To ukazuje na poměr P / B při transakci pod 1 x, což je výrazně pod loni prezentovaným akvizičním cílem dvojnásobku účetní hodnoty. Důležité je, že se Moneta nebude snažit navyšovat svůj kapitál, ale plánuje využít svůj přebytečný kapitál a likviditu. V tomto okamžiku není jasné, zda bude Moneta pokračovat v programu zpětného odkupu akcií, pro který obdržela schválení.

Thomas Unger, analytik.