Rozbřesk: Slabší česká spotřeba nahrává stabilním sazbám

České HDP ve třetím kvartále bylo nakonec přepsané o desetinku výše a potkalo se ve finále s naším původním odhadem (0,4% mezikvartální a 2,5% meziroční růst). Zůstává ovšem za očekáváním ČNB, a to o 0,2 procentního bodu proti čerstvé listopadové prognóze. To jako by dávalo za pravdu těm členům bankovní rady, kteří kvůli obavám z většího zpomalení ekonomiky nechtěli na posledním zasedání poslechnout doporučení prognózy dál zvyšovat úrokové sazby.



Ostatně podobnou zprávu vysílá i pohled do struktury HDP. Za očekáváním zaostala poněkud překvapivě spotřeba domácností (mezikvartálně stagnovala). Český spotřebitel je sice podle nás nadále v dobré kondici díky (pro něj) velice příznivé situaci na pracovním trhu. Pokud by se ovšem měla slabší dynamika spotřebních výdajů potvrdit, je to z pohledu bankovní rady proti-inflační signál. I proto v tomto týdnu bude zajímavé sledovat zejména dynamiku mezd za třetí kvartál (ve druhém mzdy překonaly 7 %) a říjnové výsledky maloobchodu.

Na globální scéně bude hlavním magnetem pozornosti politická situace v Británii před blížícími se volbami (12.12.). V tomto týdnu navíc Borise Johnsona navštíví Donald Trump, na což se paradoxně těší zejména opozice. V Německu přes víkend vyhráli volby do vedení SPD vyhraněně levicoví kandidáti. To v našich očích zvyšuje pravděpodobnost uvolněnější rozpočtové politiky i krachu velké koalice a předčasných voleb v roce 2020.