Je váš šéf arogantní a často na vás křičí? 5 situací, kdy se jedná o bossing

Slyšeli jste už někdy o slově „bossing“?

Představte si situaci, kdy jako zaměstnanec nemůžete v noci spát a přes den se soustředit na důležité úkoly. V myšlenkách stále slyšíte výtky a posměch od vašeho nadřízeného z posledních dní. Začínáte mít pocit, že jste opravdu tak neschopní, špatní, nemožní a pochybujete sami o sobě. Ač se mnoho lidí s pojmem „bossing“ už někdy během života setkalo, málokdo pořádně tuší o co jde. Lidé si pod tímto termínem nejčastěji představují agresivního šéfa, který neustále křičí na své podřízené. Ale ne vše musí být přímo tak černobílé. Bossing znamená psychickou šikanu v zaměstnání, které se na váš dopouští nadřízený pracovník.

Jak poznáte bossing v praxi?

1) Nadřízený vám často přiděluje práci někoho jiného

Náplň práce máme stanovenou v pracovní smlouvě. Přesně tak víme, co spadá do naší kompetence a co už ne. I když některé pozice nemohou být, co se týče rozpisu práce úplně detailní, větší část popisu pracovních činností by tam mělo být zahrnuta. Jestliže se tedy často potýkáte s tím, že vám šéf opakovaně přiděluje práci někoho jiného, promluvte si s ním o tom. Jestliže to bude odmítat řešit a situace se nezlepší, jedná se o bossing.

2) Šéf si na vás zasedl

V každé skupině lidí občas dojde k nedorozuměním. Většinou to plyne z toho, že si někdo něco domýšlí a ono to tak ve skutečnosti vůbec není. Mnoho z nás neumí jednat na rovinu. Šéf je ale ve firmě od toho, aby vše spravedlivě vyřešil a měl by jednat férově ke všem zaměstnancům bez rozdílu. Pokud někdy padne vina neprávem na vaší osobu, raději se nehádejte, jen zkuste vše v klidu vysvětlit. Jedná-li se o pravidelné nespravedlivé obviňování vaší osoby, přičemž nadřízeného nezajímají žádné vaše argumenty, zamyslete se nad tím, zda je to v pořádku.

3) Nadřízený vám nakládá víc práce, než můžete zvládnout

Zbystřete v případě, že vám váš zaměstnavatel nakládá víc práce, než je reálné stihnout v pracovní době. I kdy se někdy nedá adekvátní množství práce dost dobře odhadnout, váš nadřízený by měl být schopen diskuze a měl by s vámi probrat časovou náročnost úkolů. Vyjasněte si s ním tedy priority. Jestliže jen slyšíte, že jste neschopní, že si svou práci máte vzít domů nebo ji dokončit o víkendu, jedná se o bossing.

4) Vedoucí se chová jako kontrolor a neumí vás ocenit

Někdy se nadřízení chovají jako bachaři či kontroloři a sledují vás na každém kroku. Zaměstnanci tak mají pocit, že jim šéf vůbec nevěří. Nejenže pak zaměstnanci neustále slyší, co mají dělat, ale diktuje jim přesně jak, a krok po kroku je kontroluje. Každých pět minut vás přijde vyzpovídat a ptá se, jak jste s daným úkolem daleko. Po jeho dokončení vás ani nepochválí a nikdy vás za vaši snahu neocení.

5) Šéf je k vám neustále vulgární a arogantní

A tím nejhorším projevem bossingu je psychický teror, který je často mnohem horší než ten fyzický. Šéf se k vám chová nadřazeně a nestále vás přede všemi ponižuje, jak jste neschopní a k ničemu. Je mu jedno jestli vás pomlouvá za zády nebo jste u toho, to je pro něj možná ještě zábavnější. Pokud je navíc vulgární a vybíjí si na vás zlost, vezměte nohy na ramena a rychle utečte. To už nemá s profesionálním vystupováním, ani s prach obyčejnou lidskostí co dělat!

A jak se zachovat, pokud se na vás váš nadřízený dopouští šikany?

Jak čelit bossingu? Stanovte si své hranice, co jste schopni akceptovat a co už je přes čáru. Nejprve se snažte se šéfem v klidu promluvit. Možná si to ani neuvědomuje a tahá si do práce osobní problémy. Buďte konkrétní, před schůzkou si sepište konkrétní body, co vám vadí včetně příkladových situací. Nebude-li mít šéf po vaší diskuzi dost sebereflexe a rozhovor mu oči neotevře, neváhejte a změňte práci. Uvědomte si, že dlouhodobý bossing se může odrazit na vašem zdraví a psychické pohodě. A to za to v žádném případě nestojí!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

Editorka: Zuzana Klímová