Kdy chodí "mik, miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč": děti se těší na Mikuláše a čerta, vánoce a vánoční prázdniny

Poslední listopadovou sobotu se na většině náměstí poprvé rozsvítily nazdobené vánoční stromy a vánoční trhy jsou v plném proudu. Vánoční svátky jsou na dohled a i když nás výzdoba i hudební produkce v obchodech o tom ujišťují snad od října, advent nastává teprve nyní, čtyři týdny před vánočními svátky. Není to jen chystání, zařizování a nakupování na vánoce, advent má především být obdobím očekávání a příprav na oslavu příchodu Ježíše Krista na svět – toho prvního, tedy jeho narození, ale i druhého, na konci světa.

Dříve advent začínal až šest týdnů před samotnými vánocemi a znamenal také půst, proto svatomartinské posvícení bývalo i jakýmsi rozloučením s hojností a nadechnutí se před samotným půstem, dnes se ale půst drží spíše symbolicky jen na Štědrý den, s příslibem spatření zlatého prasátka pro vytrvalé… I kapr (případně jiná ryba), který tradičně patří na štědrovečerní stůl je totiž postní jídlo.

Adventní čas k blížícím se Vánocům se odměřuje zapalováním svíce na adventním věnci, každou neděli se zapaluje další, až poslední neděli před Vánoci budou hořet všechny čtyři. Obvyklou adventní liturgickou barvou, která se promítá i do barevného ladění věnců, je fialová, ale často mívají i jiné barvy.



Jednotlivým nedělím se říká železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Pohledem do kalendáře vidíme, že letos Štědrý den připadá na úterý a ten den budou obchody otevřeny do 12:00, na Boží Hod vánoční a na Štěpána budou obchody uzavřeny.



Kdy chodí Mikuláš, trhají se barborky a svatá Lucie noci upije

Děti mají vánoční prázdniny 14 dní od pondělí 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020, do školy půjdou až v pondělí 6. ledna 2020. Ale do té doby se ještě mohou těšit na Mikuláše, který je na slavnostní a tajemný vánoční čas naladí svou návštěvou hned v začátku adventního času. Svátek sice slaví v pátek 6. prosince, ale všichni víme, kdy chodí Mikuláš a čert - v předvečer samotného svátku, 5. prosince. Jeho předobraz, biskup Mikuláš z Myry, jako dobrý člověk obdarovával děti a potřebné. Dnešní Mikulášové v doprovodu andělů a čertů chtějí od rodičů ujištění, že si děti zaslouží obdarovat něčí jiným než uhlím nebo bramborami a od dětí obvykle chtějí básničku a slib, že nebudou zlobit.

To svatá Barbora, 4. prosince se připomíná větvičkami třešně nebo višně ve váze, které svými květy připomínají příchod nového světla. Lidový zvyk rozkvetlé větve spojuje spíše s vyhlídkou dívek na sňatek do roka a do dne. Zato svatá Lucie 13. prosince noci upije, ale dne nepřidá – zimní slunovrat, astronomický začátek zimy, letos nastává 22. prosince. Další liturgicky významným dnem v rámci adventu je 8. prosinec, slavnost Neposkvrněného početí panny Marie.

K adventnímu období se vážou i některé pranostiky:

Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.

Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.

Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.

Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.

Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku chleba režného

Dují-li větry v adventě, bude příští rok hodně ovoce.

Do Vánoc hej, po Vánocích ouvej.