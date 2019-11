Kůrovec řádí, stát majitelům lesů dá 2,5 miliardy na boj s kalamitou

Ministerstvo zemědělství ještě letos a v přístím roce rozdělí celkem dvě a půl miliardy korun mezi soukromé majitele lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. O peníze mohou žádat už teď.

"Peníze jim umožní zalesnit holiny, pečovat o les, zajistit jeho druhovou pestrost i ochranu před škůdci," vypočítává ministerstvo.

"Díky podpoře budou moci vlastníci nestátních lesů lépe čelit následkům sucha a kůrovcové kalamity, budou mít více prostředků na co nejrychlejší založení nových odolnějších lesů, které potřebujeme všichni“ vysvětluje ministr zemědělství Miroslav Toman.

Některým majitelům lesů prý začínají docházet peníze, holá místa, která zbyla po těžbě kůrovcem napadených stromů, je přitom důležité zaplnit co nejrychleji. Jinak může půda vyschnout a podlehnout erozi. Proto stát nabízí finanční injekci.

"Příspěvek se bude vyplácet za těžbu, která byla kvůli kůrovci nutná od 1. října 2017 do 31. prosince 2018. Sazba je stanovena za vytěžený metr krychlový jehličnatého dříví po jednotlivých čtvrtletích, a to od 26 korun za m3 v posledním čtvrtletí roku 2017 do 510 korun za m3 za poslední čtvrtletí roku 2018," přibližuje ministerstvo.

Žádosti mohou lidé už podat, jejich příjem končí 28. února 2020. Resort odhaduje, že jich dorazí až 30 tisíc. Podrobné informace najdete ZDE.

Ministerstvo chce sehnat další peníze, aby mohlo podpořit i majitele těch lesů, v nichž kůrovec páchal škodu letos.